24 января 2024 года: Ксении Римлянки - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя вязать и шить, а также переедать. Если сегодня солнечно, то весна будет ранней.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобной Ксении Римлянки. Всю свою жизнь она посвятила служению Господу, вела тихую и смиренную жизнь, помогала грешникам, поддерживала всех нуждающихся и сломленных духом. Умерла во время молитвы. Считается, что мощи святой Ксении могут исцелять болезни.
Что нельзя делать 24 января:
- менять постель;
- вязать и шить;
- объедаться.
Народные приметы и поверья:
- солнечный день — к ранней весне;
- безветренная погода — к засушливому лету;
- ветер сегодня — к дождливой осени.
День ангела празднуют:
Анастасий, Герасим, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей
Родились сегодня:
1991 год – борец греко-римского стиля, многократный призер чемпионатов мира и Европы Жан Беленюк.
А также в этот день:
1848 год — в Северной Калифорнии Джеймс Маршал находит большой золотой слиток, что дало толчок к возникновению явления, которое через год стало называться "золотой лихорадкой".
1986 год — американский космический аппарат "Вояджер-2" становится первым искусственным объектом, достигающим Урана, пройдя от него на расстоянии около 100 тыс. км.
1991 год – борец греко-римского стиля, многократный призер чемпионатов мира и Европы Жан Беленюк.
2010 год — фантастический боевик "Аватар" Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, становится самым кассовым фильмом в истории.