24 января 2024 года: Ксении Римлянки - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя вязать и шить, а также переедать. Если сегодня солнечно, то весна будет ранней.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобной Ксении Римлянки. Всю свою жизнь она посвятила служению Господу, вела тихую и смиренную жизнь, помогала грешникам, поддерживала всех нуждающихся и сломленных духом. Умерла во время молитвы. Считается, что мощи святой Ксении могут исцелять болезни.

Что нельзя делать 24 января:

менять постель;

вязать и шить;

объедаться.

Народные приметы и поверья:

солнечный день — к ранней весне;

безветренная погода — к засушливому лету;

ветер сегодня — к дождливой осени.

День ангела празднуют:

Анастасий, Герасим, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей

Родились сегодня:

1991 год – борец греко-римского стиля, многократный призер чемпионатов мира и Европы Жан Беленюк.

А также в этот день:

1848 год — в Северной Калифорнии Джеймс Маршал находит большой золотой слиток, что дало толчок к возникновению явления, которое через год стало называться "золотой лихорадкой".

1986 год — американский космический аппарат "Вояджер-2" становится первым искусственным объектом, достигающим Урана, пройдя от него на расстоянии около 100 тыс. км.

1991 год – борец греко-римского стиля, многократный призер чемпионатов мира и Европы Жан Беленюк.

2010 год — фантастический боевик "Аватар" Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, становится самым кассовым фильмом в истории.