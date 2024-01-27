Французский стиль: рецепт изысканного шоколадно-фисташкового тарта без выпечки
Это потрясающе вкусный десерт, приготовить который не составит большого труда.
Какой вкус может быть более утонченным и благородным, чем сочетание черного шоколада и фисташек? Десерт с таким изумительным вкусом во французском стиле не оставит равнодушным никого. А чтобы приготовить это кулинарное чудо, нужно совсем немного усилий и терпение дождаться, пока застынет шоколад. А вот духовка вам не понадобится совсем. Рецептом тарта поделился сайт Home Idealist.
Ингредиенты:
Для тарта:
- печенье Oreo без начинки – 200 г;
- жареные соленые фисташки – 100 г;
- кокосовое масло – 70 г.
Для шоколадного ганаша:
- кокосовое молоко – 300 мл;
- растворимый кофе – 1 ч.л.;
- черный шоколад – 170 г.
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Приготовление
Шаг 1
Измельчите к блендере фисташки и печенье. Добавьте кокосовое масло и хорошо все перемешайте.
Шаг 2
Получившуюся смесь выложите в прямоугольную форму для выпечки размером 35 на 11 см, застеленную пищевой пленкой. Разровняйте смесь по дну формы и сделайте бортики.
Шаг 3
Уберите форму с тестом в морозилку на 20 минут.
Шаг 4
По основа для тарта замерзает, смешайте в кастрюле с толстым дном кокосовое молоко и растворимый кофе. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите смесь до кипения и снимите с огня.
Шаг 5
Черный шоколад натрите на терке и добавьте шоколадную крошку в кастрюлю. Перемешивайте ганаш, пока шоколад полностью не растворится, а смесь не станет однородного цвета. Остудите ганаш до комнатной температуры.
Шаг 6
Достаньте форму с основой для тарта из морозилки и вылейте в нее ганаш. Уберите тарт в холодильник минимум на 4 часа, чтобы ганаш хорошо застыл.
Шаг 7
Готовый тарт порежьте на порционные куски и украсьте фисташками.
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