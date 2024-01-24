Шоколадно-ванильный кекс на кефире: простой рецепт ароматной домашней выпечки

Шоколадный кекс — это нежное угощение, которое своим вкусом порадует вас и ваших близких. Этот кекс может быть украшен различными способами, чтобы добавить ему праздничного настроения.

Related video

Шоколадно-ванильный кекс – это изысканный и простой в приготовлении десерт, который сочетает в себе гармоничный вкус шоколада и нежность ванили, что делает его настоящим лакомством для всех сладкоежек, сообщает Телеграф.

Ингредиенты:

мука — 200 г;

какао-порошок — 50 г;

сахар — 150 г;

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;

сода — ½ чайной ложки;

яйца — 3 шт.;

масло растительное — 100 мл;

кефир — 200 мл;

ванильный экстракт — 1 чайная ложка;

соль — щепотка.

Читайте также:

Как приготовить оладьи на кефире

Тыквенные блинчики с корицей

Рецепт пышных блинчиков

Приготовление:

Шаг 1. В большой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, какао-порошок, сахар, разрыхлитель и соду. Добавьте щепотку соли.

Шаг 2. В отдельной посуде взбейте яйца, затем добавьте кефир, растительное масло и ванильный экстракт. Тщательно перемешайте.

Шаг 3. Аккуратно соедините сухие и жидкие компоненты, перемешивая до однородной консистенции.

Шаг 4. Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке примерно 40-45 минут или до сухой зубочистки.

Шаг 5. Дайте кексу остыть перед подачей. При желании украсьте сахарной пудрой или шоколадной глазурью.

Шоколадно-ванильный кекс порадует вас и ваших близких своим богатым вкусом и ароматом. Этот кекс станет прекрасным дополнением к чашке кофе или чаю.

Читайте также:

Ароматный пирог с капустой

Шарлотка с яблоками и корицей в духовке

Домашний яблочный пирог с корицей