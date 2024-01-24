Простой рецепт: готовим голубцы в мультиварке
Вкус сочетания капусты, риса и фарша знаком практически каждому украинцу. Впрочем, часто приготовление голубцов занимает много времени, однако есть рецепт, который помогает сэкономить его.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом простого приготовления голубцов в мультиварке. Это займет около полутора часа.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 1 стакан риса;
- 500 г фарша ассорти;
- 1 ч. л. молотого кориандра;
- 1 капуста;
- 1 лук;
- 1 морковь;
- 3 ст. л. растительного масла;
- соль и перец по вкусу;
- 2 лавровых листа;
- 3 зубчика чеснока;
- 4 горошины душистого перца;
- 4 горошины черного перца.
Для заливки:
- 1 стакан сметаны;
- 1 стакан воды;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- соль и перец по вкусу.
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Варим рис. Можно сделать это в мультиварке, выбрав специальный режим, или в сотейнике. Заливаем стакан риса двумя стаканами воды, варим 5 минут после закипания воды, после чего выключаем огонь и накрываем сотейник крышкой еще на 15 минут.
Из капусты осторожно вырезаем кочан. Кипятим воду в большой кастрюле и кладем в нее капусту. Она должна вариться несколько минут, после чего осторожно отрываем по одному листочку. Выкладываем их в отдельную тарелку (поскольку кочан уже вырезан, листья будут отделяться легко).
Отрезаем с каждого листочка капусты твердую часть.
Нарезаем лук мелкими кубиками, морковь натираем на крупной терке. Разогреваем сковороду с 3 ст. л. масла и делаем зажарку из лука и моркови.
В большую миску выкладываем отваренный рис, добавляем зажарку, 500 г фарша ассорти, 1 ч. л. молотого кориандра, соль и перец по вкусу. Все это перемешиваем.
Выкладываем начинку в листья капусты и делаем голубцы, заворачивая листья сначала по бокам. Выкладываем сформированные голубцы в мультиварку швом вниз, добавив 2 лавровых листа, 3 зубчика чеснока, 4 горошины душистого перца и 4 горошины черного перца.
В миску вливаем 1 стакан воды, 1 стакан сметаны, 1 ст. л. томатной пасты, соль и перец по вкусу. Мешаем и заливаем в чашу с голубцами. Ставим режим тушения. Это займет около часа.
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