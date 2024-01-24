Пикантный гарнир: рецепт маринования лука

Маринованный лук добавляет блюдам яркости и делает их вкус довольно выразительным. Это вкусный гарнир к плову, гречке или как дополнение к салату.

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Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко раскрывает рецепт приготовления вкусного маринованного лука.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 г лука (синий, белый, репчатый);

50 г сахара;

50 г соли;

100 г уксуса 6%;

150 мл теплой воды;

2 горошины душистого перца;

1 бутон гвоздики;

1 лавровый лист (по желанию);

щепотка куркумы (по желанию).

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Для начала чистим крупный лук (200 г). Нарезаем его тонкими полукольцами. Перемещаем в емкость, где будем мариновать.

В сотейнике или кастрюле подогреваем 150 мл воды (чтобы она была ощутимо теплой, до 40-45 градусов). Убираем с огня, добавив 50 г сахара, 50 г соли и 100 г уксуса с кислотностью 6%. Мешаем ингредиенты до полного растворения и позволяем маринаду остыть до комнатной температуры.

После этого заливаем полукольца лука маринадом, кладем в банку 2 горошины душистого перца и 1 бутон гвоздики. Можно добавить маленький лавровый лист или его половинку. В частности, можно и всыпать немного куркумы для желтенького цвета.

Банку закрываем крышкой и оставляем лук мариноваться при комнатной температуре. Для белого и синего лука достаточно часа, для репчатого — 3 часа, поскольку он имеет более горький вкус. Если хотите его сразу использовать, тогда слейте маринад и добавляйте к любимым блюдам. В противном случае переставьте в холодильник вместе с маринадом и храните несколько дней (до трех).

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