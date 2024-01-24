Намазка из шпротов с сыром и яйцом: вкусная закуска за 15 минут

Намазка из шпротов превосходно сочетается с различными видами хлеба и идеально подходит для быстрого перекуса или как закуска на праздничный стол. Вы сможете удивить своих гостей этим необычным и вкусным блюдом.

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Намазка из шпротов — это идеальный выбор для приготовления быстрых и аппетитных бутербродов. Она отлично подойдет для завтрака, перекуса или как закуска к праздничному столу. Простота приготовления и невероятно насыщенный вкус сделают эту намазку вашим фаворитом, пишет Оbozrevatel.

Ингредиенты

Для приготовления намазки потребуются следующие продукты:

шпроты в масле — 1 банка (160 г);

твердый сыр — 50 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

лук репчатый — 1/2 шт.;

майонез — 2 столовые ложки;

зелень (укроп, петрушка) — для украшения;

соль, черный перец — по вкусу.

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Приготовление

Откройте банку с шпротами и слегка отожмите масло. Яйцо отварите вкрутую, остудите и измельчите. Сыр натрите на мелкой терке. Лук мелко порубите. В глубокой миске разомните шпроты вилкой до однородной консистенции. Добавьте к шпротам измельченные яйцо, сыр и лук. Посолите и поперчите по вкусу. Влейте майонез и тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Готовую намазку выложите в красивую миску, украсьте мелко нарубленной зеленью. Подавайте с тостами или свежим хлебом.

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