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Намазка из шпротов с сыром и яйцом: вкусная закуска за 15 минут
Татьяна Ковальчук
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Намазка из шпротов превосходно сочетается с различными видами хлеба и идеально подходит для быстрого перекуса или как закуска на праздничный стол. Вы сможете удивить своих гостей этим необычным и вкусным блюдом.
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Намазка из шпротов — это идеальный выбор для приготовления быстрых и аппетитных бутербродов. Она отлично подойдет для завтрака, перекуса или как закуска к праздничному столу. Простота приготовления и невероятно насыщенный вкус сделают эту намазку вашим фаворитом, пишет Оbozrevatel.
Ингредиенты
Для приготовления намазки потребуются следующие продукты:
- шпроты в масле — 1 банка (160 г);
- твердый сыр — 50 г;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- лук репчатый — 1/2 шт.;
- майонез — 2 столовые ложки;
- зелень (укроп, петрушка) — для украшения;
- соль, черный перец — по вкусу.
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Приготовление
- Откройте банку с шпротами и слегка отожмите масло. Яйцо отварите вкрутую, остудите и измельчите. Сыр натрите на мелкой терке. Лук мелко порубите.
- В глубокой миске разомните шпроты вилкой до однородной консистенции.
- Добавьте к шпротам измельченные яйцо, сыр и лук. Посолите и поперчите по вкусу.
- Влейте майонез и тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
- Готовую намазку выложите в красивую миску, украсьте мелко нарубленной зеленью. Подавайте с тостами или свежим хлебом.
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