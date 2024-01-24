Кошачья мята: 5 вопросов и ответов о растении, которое сводит кошек с ума

Запах мяты вызывает у кошек изменение поведения. Они либо становятся очень активными, либо расслабляются.

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Любовь кошек к мяте давно уже стала притчей во языцех. Кошачья мята богата эфирными маслами, активирует мозговые центры, отвечающие за эмоциональное поведение. Запах кошачьей мяты может как возбуждать, так и успокаивать. Насколько она полезна или вредна для кошек на самом деле, рассказали ветеринары.

Что такое кошачья мята?

Кошачья мята, также известная под научным названием Nepeta cataria, относится к семейству мятных.

"Активное соединение кошачьей мяты, непеталактон, вызывает реакцию у некоторых кошек, вызывая такое поведение, как перекатывание, трение, мурлыканье и повышенную игривость", — говорит Коллин Ламбо, DVM, ветеринар из The Vets.

Растение производит непеталактон в микроскопических луковицах, которые покрывают его листья, стебли и семенные коробочки. Когда эти хрупкие луковицы разрываются, они выделяют соединение в воздух, поэтому кошки могут грызть растение.

Безопасна ли кошачья мята?

Кошачья мята, как правило, безопасна для кошек и не представляет серьезного риска для здоровья. Трава также безопасна для маленьких котят, но чувствительность к ней может развиться только через 4-6 месяцев. Хотя кошачья мята нетоксична для кошек, ее следует давать в умеренных количествах.

"Важно отметить, что достаточно небольшого количества кошачьей мяты, чтобы вызвать реакцию у кошек. Если ваша кошка переедает кошачью мяту, у нее может возникнуть диарея, рвота, головокружение и нарушение координации", — говорит Уитни Миллер, главный ветеринар Petco.

Что касается дозировки, кошачью мяту можно давать кошкам ежедневно, но у них может снизиться чувствительность к ее воздействию.

Прессованные шарики кошачьей мяты – отличная игрушка для животного Фото: Getty

Как кошачья мята влияет на кошек?

Масло кошачьей мяты (непеталактон) может вызывать у кошек различное поведение при взаимодействии с ним.

"Такое поведение может включать перекатывание, трение, мурлыканье, игры и даже усиление вокализации. Некоторые кошки могут стать более энергичными, а другие — более расслабленными", – объясняет доктор Миллер.

Кошачья мята также оказывает успокаивающее действие и может помочь уменьшить стресс и беспокойство у кошек, а также сделать их более любопытными или создать положительные ассоциации в новой среде. Имейте в виду, что все кошки разные, и у некоторых может не наблюдаться никаких изменений в поведении после взаимодействия с кошачьей мятой.

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Как долго сохраняется кошачья мята?

Эффект от кошачьей мяты обычно кратковременный.

"Обычно примерно через 10 минут любые поведенческие реакции проходят. Системе вашей кошки может потребоваться около часа, чтобы перезагрузиться и снова начать реагировать на кошачью мяту", – продолжает Миллер.

Как использовать кошачью мяту?

Кошачья мята обычно используется, чтобы побудить кошек исследовать и играть, но ее также можно использовать в качестве средства дрессировки. Поместите небольшое количество кошачьей мяты на когтеточку вашей кошки, чтобы стимулировать ее царапание, или в переноску, чтобы побудить ее войти. Независимо от того, используете ли вы ее для игры или тренировки, кошачью мяту можно давать кошкам несколькими различными способами.

Свежая кошачья мята наиболее эффективна.

"Вы можете найти свежую кошачью мяту в зоомагазинах или даже вырастить ее самостоятельно. Предложите кошке небольшое количество свежих листьев, положив их на пол или в игрушку", – советует Ламбо.

Сушеная кошачья мята – наиболее часто используемая форма.

"Эта форма отлично подходит для задействования чувств вашей кошки и поощрения игр. Сушеную кошачью мяту обычно измельчают и посыпают игрушки, когтеточки, пол", – продолжает ветеринар.

Спрей часто является наименее эффективной формой кошачьей мяты.

"Его можно распылить на кровать или любимое место отдыха. Его также можно использовать, чтобы помочь кошкам адаптироваться к новым предметам мебели и предотвратить деструктивное поведение", – отмечает Карли Фокс, доктор ветеринарной медицины, старший ветеринар Медицинского центра животных Шварцмана.

Игрушки с кошачьей мятой могут стать отличным способом вовлечь кошку в игру. Со временем аромат кошачьей мяты может исчезнуть, но его можно освежить с помощью спреев из кошачьей мяты или добавив в игрушку свежую или сушеную кошачью мяту.

Свежая мята обладает самым ярким эффектом Фото: Freepik

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