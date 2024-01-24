Филолог рассказал, когда употреблять слово "манівці" (видео)

Языковед предлагает обогатить свой словарный запас колоритными лексемами. Одно из них — манівець.

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Украинский филолог Александр Авраменко рассказал, что означает слово "манівці". Знаниями известный педагог поделился в одном из своих мини-уроков.

Популяризатор языка предлагает обогатить свой словарь колоритными украинскими словами. Например, слово манівець. Его в основном употребляют во множественном числе (манівці). Это не прямой, а обходной путь. Можно идти куда-то напрямик, а можно "манівцями".

В частности, с этим словом существуют также и фразеологизмы:

говорити манівцями — говорить намеками, косвенно;

іти манівцями, збитися на маніці — сбиться с дороги.

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — педагог, филолог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками правильного использования украинского языка, в которых призывает искоренять суржик.

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