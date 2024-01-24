Как в домашних условиях приготовить классическую солянку как в ресторане
Солянка — вкусный вариант первого блюда с богатым мясным наполнением, которое идеально сочетается с томатной заправкой и кусочком лимона. Этот вариант супа готовят на насыщенном мясном бульоне с добавлением различных вариаций мяса. Чтобы придать супу интересный и пикантный аромат в конце приготовления в него доливают свежий росил из огурцов. Подают это блюдо с оливками, кусочком лимона и ложкой сметаны.
Конечно, как и большинства блюд, рецептура солянки варьируется с различными ингредиентами, однако, если вы мечтаете попробовать, ту самую солянку, которую когда-то ели в кафе и ресторане, тогда вам стоит попробовать приготовить ее по рецепту футблогера Алекса Миля.
Ингредиенты
- 400 граммов копченых ребер;
- 200 граммов сосисок;
- 200 граммов охотничьих колбасок;
- 450 граммов картофеля;
- 2 литра воды;
- 220 граммов лука;
- 100 граммов маринованных огурцов;
- соль, перец — по вкусу
- 3 листа лаврушки;
- 1-2 столовые ложки сахара;
- 1 столовая ложка масло для жарки;
- 2 чайные ложки лимонного сока;
- 3 столовые ложки томатной пасты;
- по 30-40 граммов оливок и маслин.
Для подачи:
- зелень (укроп, петрушка);
- долька лимона;
- сметана.
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Способ приготовления
Шаг 1
Начинаем с приготовления бульона. Для этого берем кастрюлю в которой планируем готовить солянку, добавляем воду, копченые ребра и оставляем готовиться в течение 30 минут.
Шаг 2
В большинстве случаев, в кафе и ресторанах к солянке добавляют картофель. Вы вполне можете этого не делать. Однако, если все-таки решили добавить картофель, можете отправить его готовиться вместе с копчеными ребрами.
Шаг 3
Готовим зажарку. Для этого большую луковицу нужно мелко измельчить на кубики и отправить жариться на разогретую сковородку с растительным маслом. Довести до золотистости — ориентировочно 3-4 минуты.
Шаг 4
К жареному луку добавляем мелко нарезанные огурцы, которые также жарим в течение 3 минут.
Шаг 5
Добавим к зажарке томатную пасту и тушим еще 3 минуты. После нужно добавить немного бульона и протушить еще 5 минут.
Шаг 6
Достаем из бульона ребра и отделяем от них мясо. Мясо без кости возвращаем в бульон. Туда же добавляем нарезанные сосиски и копченые колбаски, а также готовую зажарку из лука и огурцов.
Шаг 7
Добавляем в бульон немного рассола из огурцов, немного лимонного сока. Добавляем соль, перец, лавровый лист, и сахар для стабилизации кислоты.
Шаг 8
Добавляем нарезанные оливки и маслины. Это можно сделать либо перед самой подачей, либо отправить в кастрюлю.
Шаг 9
Все тщательно перемешиваем, доводим до кипения и готовим еще в течение 15 минут. После выключаем огонь и даем настояться под крышкой полчаса.
Шаг 10
Для подачи посыпаем наш суп зеленью, добавляем лимон и щедрую ложку сметаны.
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