Забудьте о классическом рецепте овсянки — ленивая овсянка с шоколадом
Овсянка на завтрак является отличным выбором для утреннего рациона! Она является вкусным и питательным блюдом. Она снижает холестерин, является отличным источником антиоксидантов, способствует пищеварению и регулирует уровень сахара в крови. Именно поэтому часто при выборе, что приготовить на завтрак, выпадает именно оно. Однако, классический вариант этого блюда быстро может надоесть, а отказываться от его полезных свойств не очень то и хочется.
Если вам надоел классический вариант овсянки, тогда попробуйте приготовить ее ленивую версию шоколадной овсянки, которую можно приготовить вечером и не тратить время на приготовление пищи утром. Этот вариант содержит в себе вкусное сочетание ингредиентов, а главное этот вариант овсянки подходит и в холодном, и в теплом виде предложила футблогер Валерия Велигура.
Ингредиенты
- 75 граммов спелого банана;
- 75 граммов овсянки или овсяных хлопьев;
- 7 г какао;
- щепотка соли;
- 200 миллилитров молока;
- 40 граммов вареной сгущенки, карамели и арахисовой пасты;
- 20 граммов шоколада;
- 10 граммов орешков.
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Способ приготовления
Шаг 1
Берем спелый банан и разминаем вилкой до состояния пюре.
Шаг 2
Смешиваем пюре банана вместе с овсяными хлопьями. Туда же добавляем 7 граммов какао, щепотку соли, 200 миллилитров молока и тщательно все перемешиваем до однородности. Если вы предпочитаете более сладкий вариант, тогда добавьте любой подсластитель, например, сахар, сироп, сахарозаменитель, мед и тому подобные.
Шаг 3
Готовую смесь высыпаем в стакан и убираем в холодильник на целую ночь.
Шаг 4
Утром достаем овсяную заготовку, покрываем тонким слоем сгущенки, карамели, или арахисовой пасты. После сверху поливаем растопленным в микроволновке шоколадом и украшаем орешками.
Шаг 5
Убираем готовое блюдо в холодильник до полного застывания шоколада. После можно пробовать на вкус.
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