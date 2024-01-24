Первое Полнолуние в 2024 году: когда будет и чего ожидать от Волчьей Луны
Первое Полнолуние 2024 года состоится 25 января в 19:54 по киевскому времени. Полная Луна во Льве будет способствовать тем, кто хочет оказаться в центре внимания и обрести популярность.
Полнолуние во Льве может стать периодом для завершения старых дел, а также активной социальной жизни. Астролог Анжела Перл рассказала, что сулит нам полнолуние 25 января, а также что можно и нельзя делать в этот период.
Что сулит нам Полнолуние во Льве?
Январское полнолуние традиционно называют Волчьей Луной. В этом месяце полнолуние произойдет в знаке Льва — самом огненном знаке. Это явление может нести за собой переизбыток эмоций, но оно также может стимулировать активность в области вашей социальной жизни. Полная Луна во Льве будет способствовать тем, кто хочет оказаться в центре внимания и обрести популярность. Вас может посетить чувство уверенности, появится желание произвести на кого-то впечатление, добиться восхищения.
Что можно делать в полнолуние:
- делать генеральную уборку, избавляться от ненужных вещей;
- мириться;
- медитировать;
- ухаживать за телом, начать похудение;
- заниматься благотворительностью.
Чего нельзя делать в полнолуние:
- конфликтовать, ссориться, реагировать на провокации;
- начинать новые дела, проекты, планировать будущее;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- брать деньги в долг, оформлять кредиты;
- покупать недвижимость, автомобили;
- поддаваться печали и негативным мыслям;
- употреблять алкоголь, тяжелую пищу.
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