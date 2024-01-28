Паштет из шпротов со сливками и коньяком: вкусная закуска за 15 минут

Рыбный паштет порадует вас своим изысканным вкусом и оригинальностью. Коньяк придаст блюду интересную пикантность и поразит даже самых искушенных гостей.

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Паштет из шпротов со сливками и коньяком – настоящее гастрономическое наслаждение, сочетающее в себе нежный вкус рыбы и богатство сливок. Он идеально подойдет как для праздничного стола, так и для сытного перекуса. Главное – суметь выбрать качественные и вкусные консервы, сообщает Informative.

Ингредиенты:

шпроты в масле – 1 банка (около 150 г);

сливки 20-30% жирности – 50 мл;

коньяк – 1 столовая ложка;

сливочное масло – 30 г;

лук репчатый – 1 маленькая головка;

черный молотый перец – по вкусу;

соль – по вкусу (если необходимо);

зелень (укроп или петрушка) для украшения.

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Приготовление:

Нарежьте лук мелкими кубиками. Откройте банку шпрот и слейте лишнее масло. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. В сковороду к луку добавьте шпроты, разминая их вилкой до образования однородной массы. Обжарьте вместе с луком на медленном огне в течение 3-4 минут. Влейте сливки и добавьте коньяк, тщательно перемешайте. Тушите на небольшом огне еще пару минут. Снимите сковороду с огня и оставьте смесь остывать. Затем переложите содержимое в блендер и измельчите до гладкой консистенции. Переложите готовый паштет в миску или форму, украсьте зеленью. Охладите в холодильнике перед подачей.

Советы:

при желании можно добавить немного чеснока или лимонного сока для дополнительного вкуса;

подавать паштет рекомендуется на тостах или свежем хлебе.

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