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Паштет из шпротов со сливками и коньяком: вкусная закуска за 15 минут
Татьяна Ковальчук
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Рыбный паштет порадует вас своим изысканным вкусом и оригинальностью. Коньяк придаст блюду интересную пикантность и поразит даже самых искушенных гостей.
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Паштет из шпротов со сливками и коньяком – настоящее гастрономическое наслаждение, сочетающее в себе нежный вкус рыбы и богатство сливок. Он идеально подойдет как для праздничного стола, так и для сытного перекуса. Главное – суметь выбрать качественные и вкусные консервы, сообщает Informative.
Ингредиенты:
- шпроты в масле – 1 банка (около 150 г);
- сливки 20-30% жирности – 50 мл;
- коньяк – 1 столовая ложка;
- сливочное масло – 30 г;
- лук репчатый – 1 маленькая головка;
- черный молотый перец – по вкусу;
- соль – по вкусу (если необходимо);
- зелень (укроп или петрушка) для украшения.
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Приготовление:
- Нарежьте лук мелкими кубиками. Откройте банку шпрот и слейте лишнее масло.
- Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.
- В сковороду к луку добавьте шпроты, разминая их вилкой до образования однородной массы. Обжарьте вместе с луком на медленном огне в течение 3-4 минут.
- Влейте сливки и добавьте коньяк, тщательно перемешайте. Тушите на небольшом огне еще пару минут.
- Снимите сковороду с огня и оставьте смесь остывать. Затем переложите содержимое в блендер и измельчите до гладкой консистенции.
- Переложите готовый паштет в миску или форму, украсьте зеленью. Охладите в холодильнике перед подачей.
Советы:
- при желании можно добавить немного чеснока или лимонного сока для дополнительного вкуса;
- подавать паштет рекомендуется на тостах или свежем хлебе.
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