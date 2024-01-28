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Паштет из шпротов со сливками и коньяком: вкусная закуска за 15 минут

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Фото: moreprodukt.info | Шпротный паштет

Рыбный паштет порадует вас своим изысканным вкусом и оригинальностью. Коньяк придаст блюду интересную пикантность и поразит даже самых искушенных гостей.

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Паштет из шпротов со сливками и коньяком – настоящее гастрономическое наслаждение, сочетающее в себе нежный вкус рыбы и богатство сливок. Он идеально подойдет как для праздничного стола, так и для сытного перекуса. Главное – суметь выбрать качественные и вкусные консервы, сообщает Informative.

Ингредиенты:

  • шпроты в масле – 1 банка (около 150 г);
  • сливки 20-30% жирности – 50 мл;
  • коньяк – 1 столовая ложка;
  • сливочное масло – 30 г;
  • лук репчатый – 1 маленькая головка;
  • черный молотый перец – по вкусу;
  • соль – по вкусу (если необходимо);
  • зелень (укроп или петрушка) для украшения.

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Приготовление:

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками. Откройте банку шпрот и слейте лишнее масло.
  2. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.
  3. В сковороду к луку добавьте шпроты, разминая их вилкой до образования однородной массы. Обжарьте вместе с луком на медленном огне в течение 3-4 минут.
  4. Влейте сливки и добавьте коньяк, тщательно перемешайте. Тушите на небольшом огне еще пару минут.
  5. Снимите сковороду с огня и оставьте смесь остывать. Затем переложите содержимое в блендер и измельчите до гладкой консистенции.
  6. Переложите готовый паштет в миску или форму, украсьте зеленью. Охладите в холодильнике перед подачей.

Советы:

  • при желании можно добавить немного чеснока или лимонного сока для дополнительного вкуса;
  • подавать паштет рекомендуется на тостах или свежем хлебе.

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