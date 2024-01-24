Почему "за замовчуванням" это калька: как сказать правильно (видео)
С развитием новых технологий в языке появляются новые слова. Однако порой мы ошибочно их употребляем.
Украинский филолог Александр Авраменко раскрыл, почему фраза "за замовчуванням" — это калька. Об этом педагог рассказал в одном из своих мини-уроков.
С развитием новых технологий в языке появляются новые слова. Одно из таких "за замовчуванням" (с англ. "default"). Впрочем, это калька с русского языка — "по умолчанию".
Правильно сказать, когда мы описываем это понятие:
- усталене налаштування;
- як усталено;
- стандартне налаштування.
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Отметим, что Александр Авраменко — это известный украинский учитель, филолог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик. В частности, он издает книги для подготовки к экзаменам по языку.
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