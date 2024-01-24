Как правильно хранить шоколад: практические советы

От правильного хранения шоколада зависят его вкус и структура. Как любой продукт, он требует определенных условий.

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Шоколад – это не только лакомство к чаю, кофе или для поднятия настроения. Его очень часто используют для приготовления других десертов: тортов, пирожных крема и прочих вкусностей. Если вы работаете с шоколадом часто, у вас, вероятно, есть запасы этого продукта впрок. Как и где его правильно хранить, рассказал ресурс Epicurious.

Какая температура лучше всего подходит для хранения шоколада?

Любая температура от 10 до 20 градусов Цельсия подходит для хранения шоколада. Лучшее место для хранения шоколада — это кладовая или чулан, где внутри темно, сухо и прохладно. Летом в доме может быть теплее, поэтому стоит держать шоколад подальше от прямых солнечных лучей.

Помимо света и тепла, следует учитывать еще один фактор. Какао-масло склонно впитывать резкие запахи, поэтому будьте осторожны с другими продуктами, находящимися поблизости, например, с кофейными зернами или чесноком, которые могут изменить вкус шоколада.

Шоколад – обязательный ингредиент во многих рецептах тортов и других десертов Фото: Daily Mail

Требуют ли разные виды шоколада разных условий хранения?

Шоколад, содержащий более высокий процент молочных продуктов, портится быстрее. Темный шоколад, как правило, имеет самый длительный срок хранения. За ним следует молочный шоколад, а затем – белый шоколад, который обычно представляет собой смесь сахара, молока и какао-масла без каких-либо твердых веществ какао.

При правильном хранении большинство шоколадных изделий могут храниться в среднем от шести до 12 месяцев, однако многие шоколадные плитки, особенно темный шоколад, способны храниться два года и более. Конфеты, трюфели и другие шоколадные лакомства, содержащие ганаши или карамельные начинки, имеют более короткий срок хранения из-за молочных продуктов в начинках. Они будут храниться около двух недель при прохладной комнатной температуре.

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Можно ли есть шоколад с белым "налетом" на поверхности?

Если вы откроете плитку шоколада или пакетик шоколадной стружки и заметите на ней белые полосы или точки, не пугайтесь. Он может выглядеть почти пыльным, но его все равно можно есть. Такое явление называется шоколадным поседением. Оно есть жировое и сахарное.

Жировое поседение часто вызвано неправильной обработкой или слишком теплыми условиями хранения. При изменении температуры какао-масло в шоколаде размягчается и отделяется от твердых частиц какао. Как только он затвердевает, он поднимается на поверхность и создает цветение.

Сахарное поседение возникает при контакте шоколада с влагой. Когда на поверхности шоколада собирается конденсат, вода может растворить сахар внутри шоколада, в конечном итоге высушить его, а затем кристаллизовать сверху.

Существует термин "поседение шоколада"

Стоит ли хранить шоколад в холодильнике?

Некоторые люди считают, что шоколад лучше всего хранить в холодильнике или морозильной камере, но есть несколько причин избегать этих способов хранения. В холодильниках может быть влажная среда из-за ряда факторов. Кроме того, как уже говорилось выше, если вы храните шоколад в холодильнике, он, скорее всего, впитает запахи других продуктов вокруг него.

Однако летом холодильник часто – единственное место, куда можно сложить шоколад. В этом случае позаботьтесь о его герметичной упаковке.

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