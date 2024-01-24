Нежный пион: эксперты назвали цветок 2024 года

Эксперты называют этот вневременной розовый цветок цветком 2024 года. Ведь пионы, обладающие нежным ароматом, нравятся практически всем.

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Каждый год эксперты 1-800-Flowers, популярной в США компании по доставке цветов, выбирают один цветок и одно растение символом нового года, основываясь на символике, популярности и прогнозируемых тенденциях. И они решили, что это будет пион. И пусть США от нас далеко, пионы популярны и в Украине. Их выращивают на приусадебных участках и используют для букетов. Об этом пишет BHG.

Великолепный пион стал цветком 2024 года вполне заслуженно. Он роскошно выглядит и обладает приятным сладким ароматом.

"Заглядывая в будущее до 2024 года, мы выбрали пион и филодендрон в качестве цветка и растения года, чтобы помочь нашим клиентам выразить себя, принести радость и развивать значимые связи с важными людьми в их жизни", — заявил Абхай Патель, президент бренда "800-Flowers".

Цветы пиона

"Пионы с их яркими и нежными лепестками — идеальный жест для романтических и праздничных мероприятий, а филодендрон с его поразительной листвой вдохновляет любителей растений и декора привнести природу в дом" – отметил он.

Самые популярные цвета пионов — нежно-розовый и белый, эти оттенки доминируют и в свадебной индустрии. Когда дело доходит до подарков, наиболее популярны розовый и красный, но пионы предлагают широкий выбор цветов.

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6 интересных фактов, которые вы должны знать о пионах

Отдельные цветы пиона могут достигать 25 см в ширину, в зависимости от сорта, и бывают всех цветов, кроме синего. Помимо больших многослойных цветов и сладкого аромата, пионы обладают невероятной живучестью (они могут жить более 100 лет). Из них получаются отличные букеты, которые стоят в вазе неделю или больше. Их можно хранить в холодильнике, чтобы сохранить бутоны до трех месяцев, а затем наслаждаться ими еще долго после естественного сезона цветения. Неудивительно, что пионы так любимы, но в них заключено гораздо больше, чем вы можете себе представить.

Пион имеет многовековую историю

Пионы родом из Азии, Европы и западной части Северной Америки. В начале китайской истории пион считался национальным цветком (хотя теперь официально это цветок сливы). Китайская династия Тан начала разводить пионы при императорских дворах в VII веке до нашей эры. Их популярность распространилась на Японию в начале 11 века, а также во Францию ​​и Англию в 18 веке. Затем, в конце 1800-х и начале 1900-х годов, они начали набирать популярность в США. Пион даже стал цветком штата Индиана в 1957 году, заменив циннию.

Существует огромное разнообразие пионов

Существует более 6500 сортов пионов, и постоянно появляются новые. Все они делятся на три основные категории: древесные, травянистые и ито (помесь двух других). Большинство видов лучше всего чувствуют себя на полном солнце, но некоторые древовидные пионы лучше всего себя чувствуют в полутени. Пионы обычно цветут с конца весны до начала лета, есть ранне-, средне- и поздноцветущие сорта, которые позволяют продлить цветочное шоу.

Их имя уходит корнями в греческую мифологию

Пион назван в честь Пеона (также пишется как Пеан), который был учеником Асклепия, греческого бога медицины и исцеления. Одна из версий гласит, что Пеон, известный как целитель богов, использовал пион, чтобы залечить рану Зевса. Когда Асклепий стал смертельно завидовать своему ученику, Зевс спас Пеона, превратив его в цветок пиона.

Пионы обладают лечебными свойствами

Исследования показали, что пионы могут использоваться для эффективного лечения воспалений, тромбов и общей боли. Фактически, корни и семена пионов на протяжении веков использовались в традиционной китайской медицине для лечения головных болей, астмы, судорог, заболеваний печени и ряда других недугов. Пионы также использовались в европейской фитотерапии как средство от проблем с мочевым пузырем и почками.

Цветы пиона

Но пионы могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта как у людей, так и у животных, таких как кошки и собаки, если их употреблять в больших количествах.

Цветы пионов имеют символизм

Пионы часто выбирают невесты благодаря их символике. Они олицетворяют романтику и любовь и считаются хорошим предзнаменованием счастливого брака. Они также являются традиционным цветком на 12-ю годовщину свадьбы. Интересно, что в викторианскую эпоху цветы символизировали стыд и застенчивость. В Китае и Японии они символизируют сильные и позитивные добродетели, такие как храбрость, честь, уважение, благородство, удачу и процветание.

Аляска и Нидерланды – крупнейшие производитель пионов

Нидерланды являются крупнейшим производителем срезанных пионов (более 40 процентов от предполагаемого мирового производства), но перспективным источником, что, возможно, удивительно, является Аляска. По данным Общества пионов Аляски, более продолжительный и прохладный вегетационный период позволяет добиться более крупных цветений в более поздние сроки. Это означает, что они доступны с июня по сентябрь, в самый разгар свадебного сезона. Наиболее часто выращиваемым сортом является "Сара Бернар", который имеет нежно-розовые махровые цветы с множеством лепестков.

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