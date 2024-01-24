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Ракам - любовь, Близнецам - разочарование. Таро-прогноз любовной сферы на 2024 год

Таро-прогноз любовной сферы на 2024 год
Фото: коллаж Фокус | Таро-прогноз любовной сферы на 2024 год

Какими бы жуткими ни были прогнозы многих астрологов на 2024 год, пророчества будут актуальны не для всех. Для кого-то 2024 год станет периодом достижений и счастливых эмоций по важным поводам.

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Говорят, что високосный год плох для романтических отношений, новый встреч с партнерами и свадеб. Но так ли это на самом деле? И для всех ли актуальны такие утверждения? Разбираемся в Таро-прогнозе 2024 на любовь.

Овен

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Для Овнов будет актуален вопрос возвращения партнеров из прошлого. Причем, попытки избежать этого контакта ни к чему не приведут. Наоборот: вам придется вернуться и закрыть гештальт. К слову, для многих этот контакт станет успешным и позволит создать крепкие отношения, которые не удались в прошлом.

Телец

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Тельцов ожидают новые знакомства после тяжелого разрыва или просто окончания предыдущих отношений. К вам идет человек по судьбе! Правда, счастливого события стоит ожидать только к середине года 2024. Начало периода будет не лучшим временем вашей жизни в смысле романтических отношений, но вы ощутите существенные перемены в будущем.

Близнецы

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Близнецов ожидает крах отношений, развод, обнуление. В 2024 году вам предстоит зализывать раны и проходить глубокую трансформацию. Вам это не понравится, но в итоге — перемены нужны в вашей жизни. Слишком долго у вас ничего не менялось, а это мешает развитию личности.

Рак

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Раков ожидает долгожданное создание семьи или переход отношений на новый уровень: свадьба, рождение ребенка, покупка жилья. Словом, Ракам 2024 год приготовил прорывные события в лучшем смысле слова "прорывной".

Лев

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Львов ожидает горячий период страстных отношений и знакомств. К концу 2024 года представители знака ощутят себя победителями, пережившими множество интересных событий и важного опыта в отношениях. Для Львов наступивший год — год побед, во всех смыслах.

Дева

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У Дев все будет обновляться в лучшую сторону. Вас жду интересные знакомства, радость общения, замужество или женитьба, комфорт во всех проявлениях. Для многих 2024 год сулит рождение детей, обретение своего жилья или обновление жизненного пространства.

Весы

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У Весов перспектива интересных знакомств с быстрым переходом на новый уровень отношений. При этом, вероятно возвращение отношений из прошлого или знакомство в среде друзей. Если знакомые будут предлагать познакомить с другом или подругой — не отказывайтесь!

Скорпион

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Скорпионов ожидают разводы и расставания. Умеренное течение жизни закончится резкими, неожиданными событиями, ведущими в духовный рост по аркану Отшельник. Конец 2024 года не будет похож на начало и даже середину. Начало ознаменуется позитивными эмоциями, середина — умеренностью, а вот конец вам может не понравиться.

Стрелец

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У Стрельцов все стабильно в браке и отношениях. Но будет присутствовать недоверие и попытки проверить возлюбленных на предмет искренности чувств. Вас будут одолевать подозрения и вы ничего не сможете с этим сделать. Чтобы избежать неприятных последствий — лучше всего "вооружиться" медитациями и энергетическими практиками.

Козерог

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У Козерогов долгое ожидание чего бы то ни было окупится сторицей. Новые эмоции или улучшение существующих отношений, прорыв в делах, возросшая способность балансировать, там, где, казалось бы это невозможно. Обнуление неприятных событий прошлого и воспоминаний о них.

Водолей

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Водолеями будут часто и сильно манипулировать. Это может привести к разрыву отношений или абсолютному охлаждению чувств. К концу года Водолею будут ощущать себя одиноко и отстраненно от социума. Вас ждет глубокая и системная переоценка ценностей.

Рыбы

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Рыб ожидает создание семьи и получение крупной суммы денег, которую они даже не ожидали. Радостный и позитивный период, о котором большинство Рыб в будущем будут вспоминать с ностальгией.

Ранее Фокус писал о счастливчиках текущей недели с 22 по 28 января 2024 года.