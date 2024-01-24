Восточный гороскоп совместимости: кто ваша идеальная пара

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака по восточному календарю наиболие совместимы между собой. А также астрологи предупреждают, с какими знаками союзы могут быть неудачными.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кто с кем из знаков Зодиака по восточному календарю сочетается, а кому лучше держаться подальше друг от друга.

Крыса

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 год рождения

Крыса — очаровательность и некоторая нервозность. Родившиеся в год Крысы суетливы, амбициозны, склонны копить деньги и тратить их на тех, кого любят. Начало их жизни складывается удачно, но с возрастом они теряют многое из того, что имели, однако жизнь завершают благополучно. Если ваш восточный гороскоп — Крыса, совместимость сработает с Драконом, Обезьяной или Быком. Хуже с Лошадью.

Бык

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 год рождения

Терпеливый и неразговорчивый. Родившиеся под знаком Быка внушают доверие, что позволяет им добиваться успеха. Часто они фанатичны, но вместе с тем настойчивы и упорны в достижении своей цели. Если ваш восточный гороскоп — Бык, совместимость есть со Змеей, Петухом, Крысой, Быком, Драконом, Кроликом, Обезьяной или Свиньей. Плохой вариант — Лошадь и Собака. А самый неудачный брак — с Овцой.

Тигр

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 год рождения

Тигр — эмоциональность и глубокий ум. Люди этого года часто вступают в конфликт, но доброжелательны к тем, кто им дорог. Порой они откладывают принятие важных решений до момента, пока не будут полностью уверены в себе. Если ваш восточный гороскоп — Тигр, совместимость легко сложится с Лошадью, Собакой, Крысой, Быком, Кроликом, Тигром, Овцой, Петухом или Свиньей. Неблагоприятно создавать семью со Змеей и Драконом.

Кролик (Кот)

1939, 1951, 1963, 1975, 1999, 2011, 2023 год рождения

Кролик (Кот) отличается консерватизмом и хорошим вкусом. Большинству представителей этого знака по жизни сопутствует удача. Они пользуются доверием, легко входят в контакт, тактичны и добиваются успеха и признания в делах. Восточный гороскоп совместимости для Кролика предвещает отличный брак с рожденными под знаком Овцы, Собаки и Свиньи. Неблагоприятен союз с Петухом, Крысой и Тигром.

Дракон

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 год рождения

Драконы энергичны, несколько прямолинейны и вспыльчивы, но работоспособны, смелы и честны. Часто добиваются успеха в делах благодаря нужным связям и умению сотрудничать с другими людьми. И хотя Дракон умеет находить компромиссы, он не прощает предательства и измены. Может моментально разорвать все связи, даже в ущерб себе. Удачен брак, если спутник жизни родился в годы Крысы, Змеи, Обезьяны, Петуха. А вот от знака Собаки следует держаться подальше.

Змея

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения

Змея — изысканность и хитрость. Родившиеся под этим знаком симпатичны и чувствительны. Им следует быть наиболее осмотрительными в третьей, заключительной фазе жизни, так как она часто бывает неудачной. Для Змеи лучше связать свою жизнь с Быком или Петухом, хуже — с Обезьяной, Тигром, Свиньей. Если смотреть на восточный гороскоп совместимости Змея-Змея, то это хороший вариант, но не отличный. В паре много взаимопонимания и уважения, но партнерам может быть скучновато вместе.

Лошадь

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения

Лошадь — терпеливость, талант и независимость. Эти люди жизнерадостны, говорливы, любят искусство, ценят мнение собеседника. Однако всегда могут поступить по-своему, хоть и одобрят данный им совет, но слишком ценят свободу. Если ваш восточный знак — Лошадь, совместимость и счастье можно найти с теми, кто родился в годы Тигра, Собаки, Овцы, а также Дракона, Змеи, Обезьяны, Петуха. Несчастливы в браке с людьми года Крысы.

Коза (Овца)

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения

Овца (Коза) обладает обаянием. По характеру они застенчивы и нерешительны, хотя устраиваются в жизни неплохо: живут с комфортом, вкусно едят и модно одеваются. Ценят уют, шикарные вещи, дорогие курорты. Если твой восточный знак Коза, совместимость и потенциальный счастливый брак возможны со Свиньей, Кроликом, Лошадью, Тигром, Драконом. Им следует остерегаться представителей знака Крысы, а самая плохая совместимость — с Быком и Собакой.

Обезьяна

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 год рождения

Обезьяна — общительность и оригинальность. Эти люди умны, любознательны, страстны, имеют хорошую память и твердый характер. Если ваш знак — Обезьяна, восточный гороскоп совместимости указывает на то, что лучше связывать себя семейными узами с людьми, родившимися в годы Дракона или Крысы. Хуже обстоит дело с представителями годов Змеи и Свиньи, совсем плохо — с Тигром.

Петух

1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 год рождения

Под знаком Петуха часто рождаются мыслители — они предаются размышлениям, не доверяют другим людям, предпочитают все делать самостоятельно. Если ваш восточный знак — Петух, совместимость есть с Быком, Змеей, Драконом, Тигром, Лошадью, Овцой, Обезьяной, Свиньей. Неудачный брак — с Крысой, Петухом, Собакой. Самый плохой вариант — брак с представителями года Кролика.

Собака

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 год рождения

Собака — преданность. Они честны, умеют хранить чужие тайны, ладят с людьми и пользуются доверием окружающих. Часто добиваются в жизни успеха благодаря коммуникабельности и умению адаптироваться в непривычной среде. Все схватывают налету и быстро обучаются новому. Если вы Собака по восточному гороскопу, совместимость и счастливый брак наиболее вероятен с представителями знаков Змеи и Дракона, а также Тигра, Лошади, Овцы, Обезьяны и Свиньи.Неудачный брак — с родившимися в год Петуха.

Свинья (Кабан)

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 год рождения

Свинья (Кабан) — интеллект. Казалось бы, Кабан олицетворяет грубую силу, однако родившиеся в этот год обычно вежливы, хотя в достижении цели проявляют упорство и настойчивость, имеют сильную волю. Дружат с немногими, но дружба эта надолго. Вспыльчивы, но добры к тем, кого любят. Если ваш знак — Свинья (Кабан), восточный гороскоп совместимости обещает теплые отношения и счастливый брак с Кроликом, Овцой, а также Крысой, Быком, Тигром, Драконом, Лошадью, Петухом и Собакой. Не подходят в спутники жизни представители года Обезьяны, Свиньи и Змеи.

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