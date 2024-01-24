Хрустящая и золотистая картошка фри: как приготовить в домашних условиях

Картофель фри — популярная еда быстрого приготовления, которая имеет бельгийское и французское происхождение. Фактически, это обжаренные кусочки картофеля в большом количестве горячего масла.

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Казалось бы такое легкое блюдо и в его приготовлении нет никаких проблем. Однако, на самом деле не все могут приготовить его вкусно. Именно поэтому рецептом приготовления картофеля фри поделилась кулинарный блогер Наталья Жук.

Ингредиенты:

1 килограмм любимого сорта картофеля (не подойдет картофель, который разваривается);;

вода комнатной температуры;

2 столовые ложки растительного масла;

1 столовая ложка предварительно просеянной муки;

1 чайная ложка сладкой паприки;

1 чайная ложка сушеного чеснока;

соль по вкусу;

Соус

2 столовые ложки обычной горчицы;

1 чайная ложка зернистой горчицы;

2 столовые ложки меда;

3 столовые ложки растительного масла.

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Способ приготовления

Шаг 1

Картофель очищаем от кожуры, моем и нарезаем полосками среднего размера. Перекладываем в миску и заливаем водой. Картофель в воде оставляем на 30 минут.

Шаг 2

Через указанное время воду из картофеля сцеживаем и хорошо его просушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 3

Снова перекладываем картофель в миску, поливаем подсолнечным маслом и тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек смазался. Тогда специи равномерно распределятся по всему картофелю.

Шаг 4

К картофелю также добавляем предварительно просеянную муку, сладкую паприку и сушеный чеснок. Все снова тщательно перемешиваем.

Шаг 5

Выкладываем картофель на форму для запекания, которую предварительно застилаем пергаментной бумагой. Разогреваем до 200 градусов духовой шкаф. Ставим запекать картофель в течение 30 минут.

Шаг 6

За то время пока картофель будет жариться начинаем приготовление соуса. Для этого необходимо соединить все указанные ингредиенты для соуса, среди них обычная горчица, зернистая горчица, мед и растительное масло.

Шаг 7

После того как картофель будет готов только тогда добавляем соль. Можно пробовать.

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