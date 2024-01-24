Хрустящая и золотистая картошка фри: как приготовить в домашних условиях
Картофель фри — популярная еда быстрого приготовления, которая имеет бельгийское и французское происхождение. Фактически, это обжаренные кусочки картофеля в большом количестве горячего масла.
Казалось бы такое легкое блюдо и в его приготовлении нет никаких проблем. Однако, на самом деле не все могут приготовить его вкусно. Именно поэтому рецептом приготовления картофеля фри поделилась кулинарный блогер Наталья Жук.
Ингредиенты:
- 1 килограмм любимого сорта картофеля (не подойдет картофель, который разваривается);;
- вода комнатной температуры;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 1 столовая ложка предварительно просеянной муки;
- 1 чайная ложка сладкой паприки;
- 1 чайная ложка сушеного чеснока;
- соль по вкусу;
Соус
- 2 столовые ложки обычной горчицы;
- 1 чайная ложка зернистой горчицы;
- 2 столовые ложки меда;
- 3 столовые ложки растительного масла.
Читайте также:
Сочетание двух десертов: готовим сладкую пахлаву-чизкейк
Как в домашних условиях приготовить легкий и вкусный зефир как из магазина
Гиннесс-пай — мясной пирог с пивом: неповторимый вкус и аромат
Способ приготовления
Шаг 1
Картофель очищаем от кожуры, моем и нарезаем полосками среднего размера. Перекладываем в миску и заливаем водой. Картофель в воде оставляем на 30 минут.
Шаг 2
Через указанное время воду из картофеля сцеживаем и хорошо его просушиваем с помощью бумажных полотенец.
Шаг 3
Снова перекладываем картофель в миску, поливаем подсолнечным маслом и тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек смазался. Тогда специи равномерно распределятся по всему картофелю.
Шаг 4
К картофелю также добавляем предварительно просеянную муку, сладкую паприку и сушеный чеснок. Все снова тщательно перемешиваем.
Шаг 5
Выкладываем картофель на форму для запекания, которую предварительно застилаем пергаментной бумагой. Разогреваем до 200 градусов духовой шкаф. Ставим запекать картофель в течение 30 минут.
Шаг 6
За то время пока картофель будет жариться начинаем приготовление соуса. Для этого необходимо соединить все указанные ингредиенты для соуса, среди них обычная горчица, зернистая горчица, мед и растительное масло.
Шаг 7
После того как картофель будет готов только тогда добавляем соль. Можно пробовать.
Читайте также:
Заливной пирог с яйцом и зеленым луком
Как в домашних условиях приготовить вкусную ветчину
Говядина, запеченная в рукаве, с грибным соусом: оригинальный рецепт для особых случаев