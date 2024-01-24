С чем нельзя пить кофе — самые опасные сочетания

Кофе — это напиток, который люди пьют утром, обычно для того, чтобы пробудиться и получить энергию в начале дня. Утренний кофе — довольно популярный ритуал. Каждый имеет свои предпочтения относительно вкуса и крепости кофе, поэтому он может варьироваться от легкого и освежающего до многоароматного и насыщенного.

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Часто кофе сочетают с другими продуктами, например, кто-то добавляет молоко, а кто-то дополняет сладостями, или выпечкой. Однако, как оказывается не все продукты можно сочетать с кофе. Об этом рассказал тренер Сергей Фалштинский. Все потому, что они просто не усваиваются или просто вредят организму.

Кофе с круассаном

Круассан к чашке — это плохая идея. Лицам, страдающим болезнями сердечно-сосудистой системы, или имеют лишний вес вообще не рекомендуется употреблять кофе в сочетании с хлебобулочными изделиями. Особенно стоит обратить внимание на те продукты в приготовление которых добавляют маргарин.

Само сочетание кофе и круассана дает большое напряжение на сердце, а также сильно повышает уровень холестерина в организме.

Лица, которые имеют привычку пить кофе с хлебобулочными изделиями рискуют заболеть сахарным диабетом, ожирением и гипертонией.

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Кофе с молочными продуктами

Хотя многие люди любят добавлять молоко в свой кофе, потребление молока во время кофе может вызвать проблемы с пищеварением. Особенно это касается тех, у кого есть лактозная непереносимость или аллергия на молочные продукты.

Кроме этого, не стоит смаковать и другими молочными продуктами в сочетании с кофе. Если вы из тех людей, которые любят кофе с бутербродами и сыром, или, например, глазированным сырком, тогда вам стоит знать, что кофеин препятствует усвоению кальция, который содержится в молочных продуктах.

Именно поэтому при чрезмерном употреблении кофе с молоком или молочными продуктами есть риск возникновения дефицита кальция в организме. Исследования утверждают, что одна выпитая чашка кофе выводит из организма примерно 3-5 мг кальция. Конечно, этот показатель кажется не значительным, однако, если суточное употребление кофе составляет 3-4 чашки, тогда стоит задуматься о своем здоровье.

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Что не усваивается с кофе?

Хотя кофе не является прямым блокатором витаминов, некоторые исследования показывают, что кофе может влиять на усвоение некоторых витаминов. В частности, витамины группы B, такие как витамин B12, могут усваиваться хуже при употреблении с кофе. Так же, кофе может влиять на усвоение железа.

Именно поэтому не рекомендуется употреблять кофе после красного мяса, мяса птицы, бобовых и орехов.

Мясо не рекомендуется запивать кофе по нескольким причинам. Во-первых, кофе содержит танины, которые могут взаимодействовать с некоторыми составляющими мяса и привести к образованию горьких вкусов. Кроме того, танины могут влиять на поглощение железа из мяса, что может повлиять на его полезность для организма.

Кроме того, кофе является диуретиком, что способствует увеличению мочеотделения. Это может привести к потере жидкости из организма и дегидратации.

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