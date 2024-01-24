5 обычных повседневных факторов, которые способны вызвать развитие рака

Онкология, у вас рак, все больший процент людей в Украине и во всем мире слышат эту фразу. Ни для кого не секрет, что рак — это сложная и серьезная болезнь, которая возникает в результате неконтролируемого деления и роста аномальных клеток в организме. Причины, которые приводят к развитию онкологии это довольно сложный и малоизвестный процесс.

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Конечно точных причин развития онкологических заболеваний до сих пор не удалось выявить, однако есть целый ряд факторов, которые значительно повышают риск его развития. Нутрициолог Диана Диденко рассказала о факторах и причинах, которые не известны широкой общественности, которые способны спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Нарушение детоксикации

Этот пункт не о том, что нам надо пить детокс-соки и очищать свой организм от шлаков и токсинов. Для этого у нас есть органы детокса и детокс-соки никак положительно не влияют на их работу, а даже наоборот. Нарушение в работе органов детокса может стать двигателем в развитии онкологических заболеваний. Детоксикация может нарушаться вследствие недостатка кофакторов (дефицитов), вследствие генетических причин или из-за чрезмерного негативного воздействия окружающей среды, что перегружает детокс систему.

Красное мясо

Международное агентство по исследованию рака относит красное мясо к группе 2А в классификации канцерогенов. Не стоит сразу отказываться от мяса, кусок шашлыка вряд ли вызовет у вас рак и все же лучше отказаться от потребления свинины и говядины на ежедневной основе и отдавать предпочтение рыбе и птице.

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Фото: Express

Ночная работа

Работа в ночную смену имеет такие же онкогенные риски как красное мясо. Если вы уже оказались в ситуации, где вы имеете ночные смены, минимизируйте влияние на свое здоровье тех факторов, которые вы можете контролировать. Часто ночной образ жизни идет вместе с фастфудом, энергетиками и другим допингом, что точно не идет на пользу.

Избыточный вес

Лишний вес часто ассоциирован с высоким уровнем инсулина в крови. Инсулин является гормоном роста! Во взрослом возрасте мы уже не растем в высоту. Инсулин может стимулировать рост и развитие онкологических заболеваний.

Ультрафиолетовое излучение

Хотя мы и не живем в зоне с чрезмерной солнечной активностью. В солнечные дни долгое пребывание под открытыми солнечными лучами опасно. Использование солнцезащитных кремов — это хорошая привычка, которая защитит как от рисков онкологических заболеваний, так и преждевременного старения.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.