Как не потерять носок во время стирки и после нее: проверенные лайфхаки

Не гнайти пару к носку после стирки – весьма распространеное явление. Этого можно избежать, если придерживаться простых правил.

Related video

Вряд ли найдется хоть один человек, который не терял половину из пары носков, отправленных в стиральную машинку. Вопрос о том, куда девается один носок при стирке, такой же вечный, как дилемма, что было первым: курица или яйцо. Что же делать, чтобы не потерять один из носков при стирке, рассказал ресурс Apartment Therapy.

Чтобы не пополнять пакет с распаренными носками, существует несколько простых способов.

Соедините пары носков с помощью зажима или скрепки

Используйте небольшие зажимы, чтобы скрепить пары носков перед тем, как бросить их сначала в корзину с грязной одеждой, а затем в стиральную машинку. Таким образом, они останутся вместе даже во время стирки.

Используйте английские булавки

Если биндеры или скрепки вас пугают, и вы боитесь, что во время стирки они соскользнут и каким-то образом повредят машинку, используйте английские булавки. Алгоритм действий тот же: скрепите пару булавкой перед отправкой их в стиральную машинку.

Стирайте носки в сетчатом мешке.

Стирать носки можно в специальном сетчатом мешке, таком же, как используется, например, для стирки бюстгальтеров. Сложите туда носки парами, закройте мешок и отправьте в машинку.

Научный подход

Как бы смешно это не звучало, но британские ученые вывели индекс потери носка: (L+C)-(P x A)

Чем выше цифра, тем выше вероятность потерять носки. Для по-настоящему прилежных эта формула также может быть адаптирована для расчета вероятности потери носка за одну неделю, используя откалиброванную версию с использованием программного обеспечения для статистического моделирования, которое добавляет константы следующим образом:

Вероятность = 0,38+(0,005 x L)+(0,0012 x C)-(0,0159 x P x A)3, где:

L – размер белья. Рассчитывается путем умножения количества человек в домохозяйстве (p) на частоту стирок в неделю (f)

– размер белья. Рассчитывается путем умножения количества человек в домохозяйстве (p) на частоту стирок в неделю (f) C – сложность стирки. Рассчитывается путем сложения количества типов стирки (t) в семье за неделю (темное + белое) и умножения этого результата на количество носков, стираемых за неделю (с).

– сложность стирки. Рассчитывается путем сложения количества типов стирки (t) в семье за неделю (темное + белое) и умножения этого результата на количество носков, стираемых за неделю (с). P – позитивное отношение к стирке. Измеряется по шкале от 1 до 5, где 1 означает "крайне не нравится стирать одежду", а 5 означает "очень нравится стирать одежду".

– позитивное отношение к стирке. Измеряется по шкале от 1 до 5, где 1 означает "крайне не нравится стирать одежду", а 5 означает "очень нравится стирать одежду". A – степень внимания. Какова сумма того, сколько из этих действий вы делаете в начале каждой стирки, проверяете карманы, разворачиваете рукава, переворачиваете одежду в нужную сторону и разворачиваете носки?

Занимательная статистика

Исследование, проведенное по заказу Samsung для запуска новой инновационной стиральной машины AddWash, показало, что британцы теряют в среднем 1,3 носка каждый месяц (и более 15 в год). По данным ONS, средний британец доживает до 81 года, теряя на протяжении жизни 1264 носков, что обходится ему в 2528 фунтов стерлингов.

Цветные носки составляют большую часть недостающих носков (55%), по сравнению с другими типами (включая белые и узорчатые носки).

Читайте также:

Носки с клешней омара. Ученые исследовали египетские модные тренды, существовавшие тысячи лет назад

Грязнее половика. Ученые рассказали, что общего у наших носков и тараканов с фекалиями

Японский дизайнер ввел моду на дырявые носки (фото)