Рецепт быстрого мексиканского перекуса: кесадилья с курицей за 30 минут

Куриное мясо для кесадильи обычно обжаривают до золотистой корочки, поэтому обжаривать его нужно небольшими порциями, чтобы курица не плавала в собственном соку. При желании курицу можно заменить любым другим мясом, которое вы любите.

Related video

Традиционная мексиканская еда, как и характер мексиканцев, яркая, страстная и быстрая. Практически ни одно блюдо в этой стране не обходится без жгучего перца чили и кукурузной лепешки тортилья. Кесадилья со всевозможными начинками – тому подтверждение. Это очень вкусный перекус, который удобно есть даже на ходу. Рецептом кесадильи с курицей поделился сайт Papi Gutto

Ингредиенты:

куриная грудка – 2-3 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

болгарский перец – 1-2 шт.;

консервированная кукуруза – 1 банка;

тортилья (или кукурузный лаваш) – несколько штук;

растительное масло для жарки.

Читайте также:

Никаких скучных тостов: три завтрака, попробовать которые стоит хотя бы раз в жизни

Вкусно и с остринкой. Рецепт мексиканского пирога с мясом за 30 минут

Мексиканская энчилада: как легко и просто приготовить экзотическое блюдо

Приготовление

Шаг 1

Нарежьте лук полукольцами, а перец и помидоры – кубиками. В зимнее время подойдут замороженный перец и консервированные помидоры в томате.

Шаг 2

Откройте банку с консервированной кукурузой и слейте жидкость. Вместо перца, помидор и кукурузы можно взять замороженную мексиканскую смесь овощей.

Шаг 3

Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте лук до мягкости. Добавьте перец и обжаривайте овощи еще пару минут.

Шаг 4

Добавьте помидоры, посолите и поперчите по вкусу. Через минуту выложите в сковороду кукурузу, потушите еще немного, чтобы кукуруза прогрелась и выключите огонь.

Шаг 5

Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до золотистой корочки на растительном масле, добавив соль по вкусу.

Шаг 6

Смешайте курицу с овощами. Попробуйте начинку на вкус и по желанию добавьте соль и перец.

Шаг 7

Если вам не удалось найти тортильи или кукурузный лаваш, можно взять и лепешки из пшеничной муки. Вкус будет не такой аутентичный, зато пшеничные лепешки более эластичные и в них будет легче уложить начинку.

Шаг 8

На половинку лепешки положите тертый сыр, сверху равномерно распределите несколько ложек начинки и снова посыпьте тертым сыром. Закройте начинку второй половиной лепешки.

Сыр обязательно должен быть и сверху и снизу начинки, чтобы кесадилья держала форму, а начинка не высыпалась.

Шаг 9

Разогрейте сковороду гриль, выложите на нее кесадильи и прижмите к поверхности сковороды лопаткой. Через пару минут осторожно переверните кесадильи, чтобы прогреть вторую сторону.

Кесадильи также можно обжарить и на обычной сковороде или нагреть в духовке до расплавления сыра.

Шаг 10

Готовые кесадильи подавайте горячими, пока сыр тянется. К этому блюду можно подать разнообразные соусы, чтобы макать в них кесадилью. В мексике чаще всего подают сальсу или гуакамоле из авокадо.

Читайте также:

Много разных овощей. Рецепт мексиканского салата из кукурузы с авокадо

Настоящая американская классика: рецепт вкуснейшего Чили кон карне

Эсквитес из кукурузы: оригинальный мексиканский салат