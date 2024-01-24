Очень ленивый "Наполеон": как приготовить популярный торт еще быстрее

Как любой торт, такой "Наполеон" после приготовления отправьте на ночь в холодильник. К утру у вас будет отлично пропитавшийся десерт.

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Рецептов торта "Наполеон" существует немало, начиная от оригинального и заканчивая способами сделать торт с минимальной тратой времени и сил. Своим рецептом очень ленивого "Наполеона" поделилась кулинарный блогер Тати Чуднова. По ее словам, такой торт получается ничем не хуже классического: такой же вкусный.

Очень ленивый "Наполеон"

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 гр;

яйца – 2 шт;

сахар – 130 гр;

мука – 3 ст. л (60 гр);

молоко – 500 мл;

сливочное масло – 100 гр.

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Способ приготовления:

Тесто разделить на коржи, выпекать каждый 15-20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Готовим крем. Для этого в кастрюле с толстым дном смешать яйца, сахар и муку до однородности, влить молоко и перемешать.

На среднем огне, постоянно помешивая, довести крем до загустения, но не дать ему закипеть. Выключить.

Добавить в крем масло и снова перемешать, пока оно растворится. Накрыть крем пленкой в контакт и дать ему остыть.

Тесто после выпечки поделить на слои и выложить слой за слоем, перемазывая кремом. Верхний слой должен быть покрыт кремом.

Посыпать крошкой из обрезков и отправить торт в холодильник на ночь.

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