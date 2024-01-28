Почему не стоит держать дома герань: причины и суеверия

Принимая решение о выращивании герани дома, важно учитывать не только практические аспекты, но и народные суеверия. Особенно это актуально для людей, верящих в народные поверья и энергетическую атмосферу дома.

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Герань, известная своими красивыми цветами и ароматом, является популярным домашним растением. Однако, помимо практических соображений, существуют и суеверия, связанные с этим растением, сообщает РБК-Украина.

Почему нельзя держать дома герань

1. Аллергические реакции.

Герань выделяет эфирные масла, способные вызывать аллергию. Симптомы могут включать чихание и кожные высыпания.

2. Влияние на домашних животных.

Некоторые виды герани токсичны для кошек и собак.

3. Нарушения сна.

Аромат герани может мешать сну, вызывая головную боль и бессонницу.

4. Влияние на воздух в доме.

Герань может усиливать загрязнение воздуха в закрытых помещениях.

5. Эстетические предпочтения.

Некоторым людям может не нравиться внешний вид герани.

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Суеверия и народные поверья

С геранью связаны некоторые суеверия:

В некоторых культурах считается, что герань отпугивает положительную энергию и удачу из дома. Согласно народной примете, герань мешает своей хозяйке устроить личную жизнь, потому что изгоняет из дома мужчин. Есть поверье, что герань в спальне может помешать личной жизни и создать барьер для новых отношений. С другой стороны, герань часто используется для защиты дома от злых духов и негативных энергий. Если этот цветок растет у замужней женщины, она обрекает себя на ссоры с мужчиной и даже развод. А вот примет, связанных с личной жизнью мужчин, у герани нет.

Помните, выбор растений для дома должен быть обдуманным и учитывать индивидуальные предпочтения и убеждения каждого.

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