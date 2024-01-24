Картошка по-деревенски с очень вкусным соусом: пошаговый видеорецепт

Такая картошка особенно понравится детям. Соус с чесноком и зеленью дополнит ее ярким вкусом.

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Картофель по-деревенски – альтернатива жареной картошке. Запеченные брусочками кусочки картофеля с вкусным соусом – лучшее, что можно предложить на ужин. Особенно понравится такое блюдо детям. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Тати Чуднова.

Картофель по-деревенски

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт;

кипяток;

соль.

Для приправы:

соль – 1 ч. л;

сухой чеснок – 1 ч. л;

красный перец – 1/2 ч. л;

паприка – 1 ч. л;

крахмал – 1 ст. л;

масло – 3 ст. л.

Для соуса:

сметана – 3 ст. л;

майонез – 1 ст. л;

чеснок – 1 зубчик;

зелень.

Способ приготовления:

Картофель помыть, почистить, нарезать крупными дольками, сложить в миску и залить кипятком. Добавить соль и оставить на 20 минут под крышкой.

Затем воду слить, добавить специи, крахмал, растительное масло и перемешать. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в духовке, разогретой до 200 градусов, 20-25 минут.

Все ингредиенты для соуса перемешать. Чеснок перед добавлением в сметану пропустить через пресс, а зелень мелко порубить.

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