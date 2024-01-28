Чем отбелить пластиковый подоконник: 7 полезных лайфхаков для дома

При выборе способа отбеливания подоконника важно учитывать степень загрязнения и индивидуальные особенности материала. Всегда начинайте с наименее агрессивных методов и, при необходимости, переходите к более сильным средствам.

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Пластиковые подоконники со временем могут приобрести неприятный желтый оттенок. Специалисты утверждают, что есть несколько причин, почему пластиковые подоконники теряют свою первоначальную белизну. Чтобы вернуть им прежний вид, существует несколько проверенных методов, сообщает УНИАН.

Для очистки подоконника помогут средства, которые есть в каждом доме:

1. Использование уксуса.

Разбавьте столовый уксус водой в соотношении 1:1. Нанесите раствор на подоконник с помощью губки, оставьте на 10-15 минут. Тщательно протрите поверхность влажной тряпкой.

2. Сода и лимонный сок.

Смешайте пищевую соду с лимонным соком до образования пасты. Нанесите полученную пасту на желтые участки, оставьте на 20 минут. Удалите пасту влажной тряпкой, затем протрите насухо.

3. Перекись водорода.

Нанесите перекись водорода на поверхность подоконника. Оставьте на 30 минут. Протрите поверхность влажной губкой.

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4. Белизна.

Используйте это средство в хорошо проветриваемом помещении, защитите руки перчатками. Нанесите белизну на поверхность, оставьте на 10-15 минут. Тщательно промойте подоконник водой.

5. Профессиональные чистящие средства.

Выберите чистящее средство, предназначенное для пластика. Следуйте инструкции на упаковке продукта.

6. Зубная паста.

Нанесите зубную пасту на губку и потрите подоконник. Промойте подоконник водой и вытрите насухо.

7. Кислородный порошок.

Разведите небольшое количество в воде и нанесите пену на подоконник. Оставьте на 15-30 минут, после чего смойте теплой водой и протрите подоконник насухо. При необходимости повторите процедуру.

Не забывайте о мерах предосторожности, особенно при использовании химических веществ. Сохранение чистоты и белизны пластиковых подоконников поможет поддерживать уют и эстетику в вашем доме.

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