3 самых вредных завтрака, которые способствуют ожирению

С возрастом борьба с лишним весом может стать настоящей проблемой, поэтому важно контролировать свое питание. Важную роль играет выбор продуктов для завтрака.

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Завтраки часто содержат много рафинированного сахара и вредных жиров, что способствует увеличению веса и усложняет процесс похудения. Однако отказ от некоторых продуктов, способствующих ожирению, может вам помочь нормализовать здоровье и справиться с лишним весом. Об этом пишет She Finds.

Доктор медицинских наук Дестини Муди рассказала о трех наихудших продуктах для завтрака, вызывающих ожирение, от которых следует отказаться, если вы хотите похудеть после 40 лет.

Бекон

Фото: Freepik

Исключение бекона из вашего рациона поможет уменьшить жировые отложения, особенно это актуально для людей старше 40 лет. Свиной бекон часто содержит большое количество насыщенных жиров и калорий, что способствует увеличению веса и ставит под угрозу здоровье сердечно-сосудистой системы. Поскольку обмен веществ с возрастом замедляется, важно осознанно подходить к выбору продуктов питания.

"Хотя бекон, несомненно, вкусный, в нем очень много жира – не самого хорошего качества. Как и во многих продуктах из свинины, в беконе много насыщенных жиров, которые связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. 9 калорий на грамм и 3 ломтика бекона дают 12 граммов жира", — говорит Муди.

Она также указывает на очень высокий уровень натрия в свином беконе, который не приносит никакой пользы вашему здоровью. Продукты с высоким содержанием натрия могут провоцировать переедание, так как иногда вы можете принять жажду за голод. "Поскольку бекон представляет собой колбасное мясо, в нем очень много натрия: всего одна порция обеспечивает 33% вашей дневной нормы минерала. Слишком много натрия не только вредно для сердца, натрий также может вызвать у вас еще большую жажду. Таким образом, продукты с высоким содержанием натрия, такие как бекон, могут заставить нас непреднамеренно есть больше".

Диетолог рекомендует выбирать альтернативы, такие как бекон из индейки или куриная колбаса, поскольку они менее калорийны.

Хлопья

Фото: Freepik

Сухие завтраки, которые часто считаются быстрым и удобным вариантом, возможно, не самый здоровый выбор для людей старше 40 лет, стремящихся избавиться от жировых отложений. Многие обработанные крупы содержат добавленный сахар, рафинированные углеводы и не содержат необходимых питательных веществ, что делает их далеко не идеальным вариантом для тех, кто стремится поддерживать здоровый вес. Хотя хлопья для завтрака часто обогащены витаминами и минералами, у них есть существенный недостаток, когда дело касается потери веса.

"Во многих злаках очень мало клетчатки. Клетчатка важна потому что помогает замедлить пищеварение, что позволяет вам чувствовать себя сытым. Обычно ни в хлопьях, ни в молоке клетчатки недостаточно, чтобы оказать достаточное влияние на скорость пищеварения. Когда хлопья перевариваются слишком быстро, рафинированные углеводы вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, а потом такое же резкое падение. Когда уровень сахара в крови падает, это обычно приводит к сильному чувству голода, что неизбежно приведет к выбору нездоровых перекусов и перееданию", — отмечает Муди.

Она предлагает выбирать на завтрак варианты с более высоким содержанием клетчатки, например овсянку или хлопья с отрубями.

Печенье

Фото: Freepik

Эта очень вкусная выпечка часто содержит большое количество рафинированной муки, сахара и вредных жиров, что способствует избыточному потреблению калорий и увеличению веса.

"Печенье изготавливается с использованием сливочного масла или кондитерского жира, двух источников насыщенных жиров, которые не очень полезны для здоровья. 200 калорий, и это даже без добавления карамели или меда. Настоящая проблема возникает, когда вы выбираете сэндвич на завтрак, приготовленный с печеньем, так как добавление таких продуктов, как колбаса и сыр, может сделать завтрак калорийной бомбой", — говорит она.

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