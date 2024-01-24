3 самых вредных завтрака, которые способствуют ожирению
С возрастом борьба с лишним весом может стать настоящей проблемой, поэтому важно контролировать свое питание. Важную роль играет выбор продуктов для завтрака.
Завтраки часто содержат много рафинированного сахара и вредных жиров, что способствует увеличению веса и усложняет процесс похудения. Однако отказ от некоторых продуктов, способствующих ожирению, может вам помочь нормализовать здоровье и справиться с лишним весом. Об этом пишет She Finds.
Доктор медицинских наук Дестини Муди рассказала о трех наихудших продуктах для завтрака, вызывающих ожирение, от которых следует отказаться, если вы хотите похудеть после 40 лет.
Бекон
Исключение бекона из вашего рациона поможет уменьшить жировые отложения, особенно это актуально для людей старше 40 лет. Свиной бекон часто содержит большое количество насыщенных жиров и калорий, что способствует увеличению веса и ставит под угрозу здоровье сердечно-сосудистой системы. Поскольку обмен веществ с возрастом замедляется, важно осознанно подходить к выбору продуктов питания.
"Хотя бекон, несомненно, вкусный, в нем очень много жира – не самого хорошего качества. Как и во многих продуктах из свинины, в беконе много насыщенных жиров, которые связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. 9 калорий на грамм и 3 ломтика бекона дают 12 граммов жира", — говорит Муди.
Она также указывает на очень высокий уровень натрия в свином беконе, который не приносит никакой пользы вашему здоровью. Продукты с высоким содержанием натрия могут провоцировать переедание, так как иногда вы можете принять жажду за голод. "Поскольку бекон представляет собой колбасное мясо, в нем очень много натрия: всего одна порция обеспечивает 33% вашей дневной нормы минерала. Слишком много натрия не только вредно для сердца, натрий также может вызвать у вас еще большую жажду. Таким образом, продукты с высоким содержанием натрия, такие как бекон, могут заставить нас непреднамеренно есть больше".
Диетолог рекомендует выбирать альтернативы, такие как бекон из индейки или куриная колбаса, поскольку они менее калорийны.
Хлопья
Сухие завтраки, которые часто считаются быстрым и удобным вариантом, возможно, не самый здоровый выбор для людей старше 40 лет, стремящихся избавиться от жировых отложений. Многие обработанные крупы содержат добавленный сахар, рафинированные углеводы и не содержат необходимых питательных веществ, что делает их далеко не идеальным вариантом для тех, кто стремится поддерживать здоровый вес. Хотя хлопья для завтрака часто обогащены витаминами и минералами, у них есть существенный недостаток, когда дело касается потери веса.
"Во многих злаках очень мало клетчатки. Клетчатка важна потому что помогает замедлить пищеварение, что позволяет вам чувствовать себя сытым. Обычно ни в хлопьях, ни в молоке клетчатки недостаточно, чтобы оказать достаточное влияние на скорость пищеварения. Когда хлопья перевариваются слишком быстро, рафинированные углеводы вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, а потом такое же резкое падение. Когда уровень сахара в крови падает, это обычно приводит к сильному чувству голода, что неизбежно приведет к выбору нездоровых перекусов и перееданию", — отмечает Муди.
Она предлагает выбирать на завтрак варианты с более высоким содержанием клетчатки, например овсянку или хлопья с отрубями.
Печенье
Эта очень вкусная выпечка часто содержит большое количество рафинированной муки, сахара и вредных жиров, что способствует избыточному потреблению калорий и увеличению веса.
"Печенье изготавливается с использованием сливочного масла или кондитерского жира, двух источников насыщенных жиров, которые не очень полезны для здоровья. 200 калорий, и это даже без добавления карамели или меда. Настоящая проблема возникает, когда вы выбираете сэндвич на завтрак, приготовленный с печеньем, так как добавление таких продуктов, как колбаса и сыр, может сделать завтрак калорийной бомбой", — говорит она.
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