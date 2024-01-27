Секреты старинной украинской кухни: рецепт лемишки от Евгения Клопотенко (видео)

Украинская лемишка готовится из гречневой муки с добавлением вяленого мяса или сала. Рецепт очень прост в приготовлении и удивит вас своим насыщенным и необычным вкусом.

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Лемишка — это блюдо старинной украинской кухни, которое чем-то напоминает гречневый хлеб и деруны одновременно. Это своеобразная запеканка с вяленым мясом или салом. Гречневая мука для этого блюда сначала заваривается кипятком, а потом запекается в печи до готовности. Рецептом лемишки с мациком поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

Вы можете выбрать любое сыровяленое мясо или колбасу, например, балык, прошутто или хамон. Но Евгений Клопотенко советует использовать именно украинский мацик, чтобы сохранить аутентичность вкусного блюда.

Ингредиенты

мука гречневая – 300 г;

кипяток – 800 г;

мацык – 300 г;

соль – по вкусу;

растительное масло – для смазывания формы.

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Приготовление

Шаг 1

Гречневую муку смешайте с солью, залейте крутым кипятком и тщательно перемешайте, чтобы мука хорошо запарилась и не образовались комочки.

Шаг 2

Мацык мелко нарежьте, добавьте к запаренной муке и еще раз хорошо перемешайте.

Шаг 3

Подготовьте керамическую форму для запекания, смажьте ее растительным маслом. Выложите гречневое тесто в форму и запекайте в духовке при температуре 180°C около получаса.

Шаг 4

Готовую лемишку остудите на решетке, не вынимая из формы.

Шаг 5

Нарежьте лемишку на порционные куски, разложите по тарелкам и подавайте со сметаной и тонкими слайсами мацика.

Рецепт лемишки с мацыком

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