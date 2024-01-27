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Секреты старинной украинской кухни: рецепт лемишки от Евгения Клопотенко (видео)

старинная украинская кухня, рецепт лемишки, из гречневой муки, рецепт запеканки
Фото: скриншот / YouTube | Лемишка с мацыком

Украинская лемишка готовится из гречневой муки с добавлением вяленого мяса или сала. Рецепт очень прост в приготовлении и удивит вас своим насыщенным и необычным вкусом.

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Лемишка — это блюдо старинной украинской кухни, которое чем-то напоминает гречневый хлеб и деруны одновременно. Это своеобразная запеканка с вяленым мясом или салом. Гречневая мука для этого блюда сначала заваривается кипятком, а потом запекается в печи до готовности. Рецептом лемишки с мациком поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

Вы можете выбрать любое сыровяленое мясо или колбасу, например, балык, прошутто или хамон. Но Евгений Клопотенко советует использовать именно украинский мацик, чтобы сохранить аутентичность вкусного блюда.

Ингредиенты

  • мука гречневая – 300 г;
  • кипяток – 800 г;
  • мацык – 300 г;
  • соль – по вкусу;
  • растительное масло – для смазывания формы.

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Приготовление

Шаг 1

Гречневую муку смешайте с солью, залейте крутым кипятком и тщательно перемешайте, чтобы мука хорошо запарилась и не образовались комочки.

Шаг 2

Мацык мелко нарежьте, добавьте к запаренной муке и еще раз хорошо перемешайте.

Шаг 3

Подготовьте керамическую форму для запекания, смажьте ее растительным маслом. Выложите гречневое тесто в форму и запекайте в духовке при температуре 180°C около получаса.

Шаг 4

Готовую лемишку остудите на решетке, не вынимая из формы.

Шаг 5

Нарежьте лемишку на порционные куски, разложите по тарелкам и подавайте со сметаной и тонкими слайсами мацика.

Рецепт лемишки с мацыком

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