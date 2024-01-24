3 симптома, которые указывают на то, что вам пора обратиться к психологу

Мы часто склонны игнорировать свое самочувствие и предупреждающие знаки, которые говорят об определенных проблемах. Узнайте, какие признаки свидетельствуют о том, что вам пора обратиться за психологической помощью.

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О важности терапии и психологической помощи сейчас трубят буквально на каждом шагу, однако не все люди воспринимают это всерьез. Многие понимают важность и осознают необходимость, но постоянно откладывают поход к психологу, как нечто не столь важное. Но есть признаки, которые указывают на что вы нуждаетесь в квалифицированной помощи, а вовсе являются результатом вашего бешеного ритма жизни или проявлений характера. Об этом пишет Vogue Italia.

Хроническая усталость, плохая концентрация, негативные мысли

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Существуют различные симптомы, которые могут помочь понять, когда пора идти к психологу, однако некоторые из них на удивление распространены. Часто мы склонны не обращать на них внимания или рассматривать их как нормальную реакцию на стресс. Например, чувство хронической усталости, не дающее вам сконцентрироваться, а также навязчивые негативные мысли и сценарии, которые вы постоянно прокручиваете в своей голове. Часто люди связывают это с внешними обстоятельствами и образом жизни, но это не так, и со временем эти проблемы становятся хроническими и ухудшают качество жизни.

Ожидаемая тревога

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Психолог Барбара Товар приводит еще один важный показатель, который говорит о необходимости помощи профессионала: "Ощущение эмоций, которые мешают нам работать на личном или рабочем уровне и каким-то образом заставляют нас терять контроль или вызывают проблемы в наших отношениях". Это еще один фактор, который сигнализирует о том, что вам необходимо обратиться к психологу или психотерапевту.

Если вы столкнулись с задачей, выходящей за рамки вашего обычного распорядка дня, или вам предстоит неприятный разговор, который вы уже откладывали бесчисленное количество раз, и вас одолевает тревога и чувство страдания, то вы столкнулись с ситуацией, называемой в психологии "ожидающей тревогой". Часто люди склонны накручивать и переживать из-за вещей, которые никогда не произойдут. Тревога ожидания вызывает медленное изнашивание, которого можно избежать, изменив определенные модели мышления.

Постоянная самокритика

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Проблема в том, что мы склонны считать такое отношение "нормальным", приписывая его неуверенной в себе личности и продолжая повторять, что "мы такие и никогда не изменимся". В действительности, эта неуверенность не обязательно является неизменной чертой нашей личности: над ней можно работать, научившись ее контролировать. "Показательным признаком возможности пойти на терапию является склонность к постоянной самокритике, раздражающему внутреннему монологу, которым мы в конечном итоге причиняем себе вред", — добавляет Товар.

На самом деле этот симптом идет рука об руку с привычными трудностями при принятии решений. "Мы должны обращать внимание даже тогда, когда замечаем сильную неспособность устанавливать ограничения, принимать свои потребности и принимать решения", — заключает психолог. "Особенно, когда это в конечном итоге блокирует нас и замедляет наш рост".

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