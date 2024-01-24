Чем отличается лук-шалот от обычного лука и почему он так популярен

Лук-шалот обычно советуют использовать во время готовки, потому что он обладает более нежным вкусом. Но можно ли обойтись без него.

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Лук-шалот (Allium ascalonicum) вместе с луком, чесноком и шнитт-луком относится к семейству луковых. Хотя пик сезона для большинства сортов лука-шалота приходится на весну и лето, в большинстве супермаркетов он доступен круглый год. Именно шалот советуют использовать во время приготовления более изысканных блюд, но насколько от этого меняется вкус и насколько это важно, пишет BHG.

"Шалот меньше лука, более продолговатый. Мне нравится думать о луке-шалоте как о гибриде лука и чеснока", — говорит Сара Брекке, специалист по кулинарии.

Часто можно встретить лук-шалот с одной большой или двумя луковицами поменьше, прикрепленными к корню, покрытыми одной шелухой. Эта шелуха похожа на луковую, но часто она светлее и имеет более бумажную текстуру, чем та, что можно найти на обычном луке.

Луковицы шалота Фото: Pexels

Шалот различается по внутреннему и внешнему цвету в зависимости от сорта. Чаще всего кожица, или шелуха медно-розовая, серая, золотистая или светло-коричневая, а мякоть бледно-фиолетовая и белая или полностью белая.

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Какой на вкус лук-шалот?

Что касается вкуса, шалот не такой насыщенный, как сырой лук или чеснок. Он более мягкий, сладковатый, с привкусом кислинки и нотками чеснока, особенно в сыром виде. Он больше напоминает белую часть зеленого лука, нежели репчатого.

В чем разница между луком и шалотом?

Как мы уже упоминали, лук и лук-шалот из семейства луковых. При сравнении лука-шалота с луком наибольшее различие (помимо силы вкуса) — это структура клеток.

Обычный лук и лук-шалот Фото: Freepik

Лук-шалот, как правило, готовится быстрее и проще, чем лук, а это означает, что он карамелизируется с большей скоростью и придает тонкую ароматическую основу различным блюдам с быстрее, чем обычный лук.

Можете ли вы использовать обычный лук вместо лука-шалота и наоборот?

В большинстве случаев их можно использовать взаимозаменяемо без каких-либо серьезных проблем. Если вы все же решите использовать лук-шалот, имейте в виду, что в целом вкус будет немного мягче.

Вместо 1 средней обычной луковицы используйте примерно 4 лука-шалота.

Попробуйте эту замену с блюдами, где используется карамелизированный лук и попробуйте оценить, какой вкус вам нравится больше.

Если в вашей кладовой нет лука-шалота, смело замените сладким луком, красным луком, белыми частями зеленого лука и луком-пореем.

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