Английский шоколадный торт: как приготовить оригинальный десерт
Этот невероятно вкусный торт состоит из бисквита с какао и нежного шоколадного торта. И его очень просто приготовить.
Если вы любите шоколад и вкусные десерты, то попробуйте приготовить этот торт. Он состоит из трех мягких слоев какао-бисквита и маслянистого крема. Его можно приготовить на праздник, а можно порадовать себя на вечернем чаепитии. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Английский шоколадный торт
Ингредиенты:
Для бисквита с какао:
- 5 яиц;
- 250 г муки;
- 30 г какао;
- 280 г сливочного масла;
- 280 г сахара;
- 3 чайные ложки разрыхлителя.
Для шоколадной глазури:
- 300 г сливочного масла;
- 250 г сахарной пудры;
- 45 г горького какао;
- 200 г экстра темного шоколада;
- 100 мл сливок.
Чтобы приготовить какао-бисквит, начните со взбивания мягкого сливочного масла комнатной температуры с сахаром до получения легкого и гладкого крема.
Добавляйте яйца по одному, не добавляйте следующее яйцо раньше, чем введете предыдущее.
Просейте муку и смешайте ее с разрыхлителем и какао, затем добавьте взбитое с сахаром масло и хорошо перемешайте.
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Разлейте какао-смесь в три формы диаметром 18/20 см или в две формы диаметром 22 см. Готовьте около 20-25 минут при температуре 180°. Достаньте коржи бисквита из духовки и дайте им остыть, прежде чем вынимать их.
Тем временем готовим начинку: темный шоколад мелко нарезаем, растапливаем на водяной бане и даем остыть.
Взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой, пока смесь не станет легкой и воздушной.
Добавьте какао и перемешайте. Добавьте шоколад и еще раз перемешайте. В последнюю очередь добавьте сливки комнатной температуры, постоянно помешивая.
Возьмите бисквитные коржи и соберите торт, перемазывая их кремом. В финале покройте весь торт оставшейся шоколадной глазурью. Помогайте себе лопаточкой, делая беспорядочные движения, создавая рябь. Украсьте шоколадными пралине, или тертым шоколадом. Дайте торту постоять в холодильнике минимум час или до подачи на стол.
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