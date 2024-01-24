Английский шоколадный торт: как приготовить оригинальный десерт

Этот невероятно вкусный торт состоит из бисквита с какао и нежного шоколадного торта. И его очень просто приготовить.

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Если вы любите шоколад и вкусные десерты, то попробуйте приготовить этот торт. Он состоит из трех мягких слоев какао-бисквита и маслянистого крема. Его можно приготовить на праздник, а можно порадовать себя на вечернем чаепитии. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Английский шоколадный торт

Ингредиенты:

Для бисквита с какао:

5 яиц;

250 г муки;

30 г какао;

280 г сливочного масла;

280 г сахара;

3 чайные ложки разрыхлителя.

Для шоколадной глазури:

300 г сливочного масла;

250 г сахарной пудры;

45 г горького какао;

200 г экстра темного шоколада;

100 мл сливок.

Чтобы приготовить какао-бисквит, начните со взбивания мягкого сливочного масла комнатной температуры с сахаром до получения легкого и гладкого крема.

Добавляйте яйца по одному, не добавляйте следующее яйцо раньше, чем введете предыдущее.

Просейте муку и смешайте ее с разрыхлителем и какао, затем добавьте взбитое с сахаром масло и хорошо перемешайте.

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Разлейте какао-смесь в три формы диаметром 18/20 см или в две формы диаметром 22 см. Готовьте около 20-25 минут при температуре 180°. Достаньте коржи бисквита из духовки и дайте им остыть, прежде чем вынимать их.

Тем временем готовим начинку: темный шоколад мелко нарезаем, растапливаем на водяной бане и даем остыть.

Взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой, пока смесь не станет легкой и воздушной.

Добавьте какао и перемешайте. Добавьте шоколад и еще раз перемешайте. В последнюю очередь добавьте сливки комнатной температуры, постоянно помешивая.

Возьмите бисквитные коржи и соберите торт, перемазывая их кремом. В финале покройте весь торт оставшейся шоколадной глазурью. Помогайте себе лопаточкой, делая беспорядочные движения, создавая рябь. Украсьте шоколадными пралине, или тертым шоколадом. Дайте торту постоять в холодильнике минимум час или до подачи на стол.

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