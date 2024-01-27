Ананасовый перевернутый пирог: легкий рецепт от Джейми Оливера

Перевернутый пирог получается очень нежным и красивым. Он отлично подойдет для душевного чаепития в семейном кругу.

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Перевернутый пирог с ананасами – это один из самых простых и вкусных десертов на свете, который не потребует от вас сложных манипуляций с тестом или поиска редких ингредиентов. По словам известного шеф-повара и кулинарного блогера Джейми Оливера, в рецепте сочетается естественная красота фруктов и "вкус старой школы". Рецептом пирога шеф-повар поделился на своем сайте.

Ингредиенты:

жидкий мед – 200 мл;

кольца ананаса – 2 банки по 425 г;

растительное масло – 200 мл;

мука пшеничная – 200 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

натуральный йогурт – 250 мл;

кокосовая стружка – 200 г;

яйца крупные – 2 шт.;

вишня (цукаты или замороженная) – 12 штук.

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Приготовление

Шаг 1

Разогрейте духовку до 180°C.

Шаг 2

Поставьте самую большую сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь. Добавьте 1 столовую ложку меда, затем разложите сверху в один слой 12 колец консервированного ананаса. Карамелизуйте ананасы 4–5 минут только с одной стороны пока мед почти не впитается.

Шаг 3

Выложите оставшийся мед в большую миску, добавьте растительное масло, муку, разрыхлитель, 200 мл йогурта и большую часть кокосовой стружки. Перемешайте все лопаткой.

Шаг 4

Разбейте яйца, добавьте их в миску к остальным продуктам и снова перемешайте. Затем добавьте 2 столовые ложки оставшегося ананасового сока и перемешайте жидкое тесто до однородности.

Шаг 5

Противень размером 30х20 см застелите пергаментом. Разложите кольца ананаса на противне карамелизированной стороной вниз так, чтобы они слегка перекрывали друг друга. Сбрызните их соком, который остался в сковороде. В центр каждого кольца поместите вишенку.

Шаг 6

Сверху на фрукты вылейте тесто, разровняйте верх лопаткой и выпекайте 30 минут или до красивого золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Она должна выходить из центра пирога сухой без налипшего сырого теста.

Шаг 7

Аккуратно переверните торт на доску и снимите пергамент. Смажьте поверхность пирога оставшимся йогуртом, посыпьте кокосовой стружкой и подавайте.

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