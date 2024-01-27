Красный бархат наизнанку: вкусное печенье с начинкой по мотивам легендарного торта

Десерт получил свое название из-за яркого насыщенного цвета, поэтому вам придется воспользоваться пищевым красителем. Чтобы не переборщить с краской, добавляйте пигмент постепенно и учитывайте, что в процессе выпечки цвет станет ярче.

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Торт "Красный бархат" уже давно стал легендой и фаворитом многих любителей сладкого. Но если времени на приготовление целого торта нет, то испеките нежное печенье с начинкой – это будет такой "Red Velvet наизнанку" в миниатюрном размере. Рецептом печенья поделился сайт Delish.

Ингредиенты

Для начинки:

сливочный сыр, размягченный – 85 г;

сахарная пудра – 30 г;

соль – щепотка.

Для теста:

пшеничная мука – 160 г;

какао порошок – 15 г;

разрыхлитель – 0,5 ч.л.;

соль – 0,5 ч.л.;

сливочное масло, размягченное – 115 г;

гранулированный сахар – 100 г;

коричневый сахар – 60 г;

большое яйцо – 1 шт.;

красный пищевой краситель;

экстракт ванили – ¼ ч. л. (или 1 ч. л. ванильного сахара).

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Приготовление

Шаг 1

Разогрейте духовку до 175° и застелите большой противень пергаментом.

Шаг 2

Приготовьте начинку из сливочного сыра. В небольшой миске смешайте сливочный сыр, сахарную пудру и соль. Перемешайте до однородности. Накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник примерно на полчаса, чтобы потом с ней было легче работать.

Шаг 3

Приготовьте тесто для печенья. Смешайте в миске муку, какао, разрыхлитель и соль.

Шаг 4

В другой миске взбейте миксером сливочное масло и сахар до кремообразной консистенции. Добавьте яйцо, пищевой краситель и ваниль и снова хорошо взбейте.

Шаг 5

Соедините сухие и жидкие ингредиенты, перемешайте лопаткой до однородности.

Шаг 6

Разделите тесто на 12 частей и скатайте из них шарики. Каждый шарик расплющите в лепешку диаметром около 9 см и толщиной 0,5 см.

Шаг 7

Положите в центр каждой лепешки 1-2 чайные ложки начинки. Соберите края теста в мешочек и хорошо защипните, чтобы запечатать начинку. Затем осторожно приплюсните их, чтобы придать форму шайбы. Не прикладывайте больших усилий. чтобы тесто не порвалось и начинка не вытекла при выпекании.

Шаг 8

Выложите печенье на противень на расстоянии друг от друга, так как во время выпечки оно немного растечется. На стандартный противень обычной бытовой духовки у вас поместится не больше 6 штук.

Шаг 9

Перед выпечкой поставьте противень с печеньем в холодильник на 15 минут, а затем отправьте в духовку на 15 минут.

Шаг 10

Готовое печенье остудите на противне, затем осторожно переложите его на тарелку.

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