Почему нельзя спать лежа на животе?

Сон — это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Именно в постели человек восстанавливает энергию потраченную в течение дня. Чтобы максимально отдохнуть для этого каждый человек выбирает удобную позу. Удобство позы для сна варьируется в зависимости от индивидуальных предпочтений каждого человека. Однако, многим людям нравится спать на животе.

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Но мало кто знает, что поза на животе очень вредит нашему здоровью, особенно спине. Телесный терапевт Татьяна Вещикова показала и объяснила к каким последствиям приводит привычка спать на животе.

Вместо расслабления и отдыха наше тело получает спазмы и напряжение. И так каждый раз, когда вы по привычке ложитесь на живот! Нужно переучиваться, менять стереотипы тела. У него, как и мозга, есть свои привычки, шаблоны. И одни из самых вредных — те, что касаются позвоночника.

Есть несколько причин, почему поза для сна на животе может быть вредной.

Во-первых, сон на животе может создавать дополнительное и не нужное давление на шею и позвоночник, особенно если голова и шея повернуты в сторону. Это может вызвать напряжение мышц и привести к боли.

Во-вторых, сон на животе может повлиять на нормальное дыхание. В такой позиции может быть труднее дышать, особенно если лицо погружено в подушку или матрас.

В-третьих, сон на животе может приводить к растяжению кожи лица и создавать морщины вследствие прикладывания лица к подушке на длительный период.

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Наконец, сон на животе может увеличить риск появления проблем с шеей, таких как боли в шее или дискомфорт.

Если вы все же спите лежа на животе, то это, вероятнее всего, может привести к перенапряжению шейных и нижних спинных мышц. Если вы все же предпочитаете эту позицию, подкладка под грудь может помочь поддерживать нейтральное положение позвоночника и уменьшить нагрузку.

Какую позу для сна лучше всего выбрать?

В общем, хотя стоит отметить, что это зависит от предпочтений и потребностей каждого отдельного человека, рекомендуется спать на спине или боку, чтобы обеспечить оптимальную поддержку тела и хороший сон.

На спине

Лежа на спине можно выработать правильное положение тела и избежать чрезмерной нагрузки на шею и спину. Подкладка под голову должна быть достаточно высокой и такой, чтобы голова лежала в линии с туловищем.

На боку

Наклоняясь на бок, вы имеете возможность избежать проблем с дыханием. Подкладка под голову должна быть достаточно высокой и поддерживать голову вровень с туловищем. Поперечины тела, под основную ногу, могут использоваться для поддержания положения.

Запомните, важно найти позу для сна, в которой вы чувствуете себя комфортно и получаете качественный отдых. Если вы имеете проблемы со сном или боли в спине, рекомендуем обратиться к специалисту для более точных советов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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