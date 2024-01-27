Мексиканский тортилья-суп с курицей: быстро, сытно и вкусно

Мексиканский тортилья-суп готовится с курицей, фасолью и авокадо и обязательно подается с подсушенными кусочками тортильи.

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Тортилья-суп — это сытное блюдо мексиканской кухни, которое готовится очень просто и быстро. Для рецепта подойдут подсохшие вчерашние тортильи или тонкий кукурузный лаваш. Этот куриный суп получается очень густым и ярким, что особенно радует в пасмурные зимние дни. Рецептом тортилья-супа поделился сайт Shef Donna.

Рецепт рассчитан на 4 порции, поэтому если вы ждете к обеду гостей, увеличьте количество ингредиентов.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г;

фасоль консервированная – 300 г;

томаты консервированные – 200 г;

луковица – 1 шт.;

сладкий красный перец замороженный – 150 г;

корень сельдерея – 50 г;

тонкий лаваш или тортилья – 1 шт.;

авокадо – 1 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

перец чили – 1 стручок;

тмин молотый – 1 ч. л.;

кориандр молотый – 1 ч. л.;

копченая сладкая паприка молотая – 1 ч. л.;

растительное масло – 2 ст. л.;

соль – по вкусу;

сахар – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу;

лайм – половинка.

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Приготовление

Шаг 1

Разотрите в ступке чеснок и стручок чили со щепоткой соли.

Шаг 2

Налейте в кастрюлю с толстым дном растительное масло. В разогретое масло добавьте тмин, кориандр и растертые чеснок и чили. Обжаривайте специи 1 минуту.

Шаг 3

Добавьте мелко нарезанные лук и сельдерей. Сельдерей также можно натереть на средней терке.

Шаг 4

Добавьте копченую паприку и обжаривайте овощи 5 минут на слабом огне.

Шаг 5

Добавьте в кастрюлю консервированную фасоль. Можно использовать любой сорт фасоли, который вам нравится, подойдет как чистая фасоль, так и в томате.

Шаг 6

Добавьте вслед за фасолью порезанный кубиками сладкий перец. Чтобы суп был ярче, перец лучше взять красный.

Шаг 7

Консервированные томаты очистите, если они в шкурке, и порежьте кубиком. Добавьте в кастрюлю через пару минут после сладкого перца.

Шаг 8

Куриное филе добавьте в кастрюлю к овощам целиком.

Шаг 9

Влейте литр кипятка или куриного бульона. Увеличьте огонь и доведите суп до кипения. Затем огонь уменьшите так, чтобы суп едва кипел, добавьте по вкусу соль и сахар и варите еще 25 минут.

Шаг 10

Когда суп будет готов, вытащите мясо. Разорвите его вилками на волокна или нарежьте ножом на тонкие полоски. Верните мясо в кастрюлю, доведите до кипения и выключите огонь.

Шаг 11

Лаваш или тортилью нарежьте на квадратики, поджарьте на сухой сковороде или подсушите в духовке до золотистого цвета.

Шаг 12

Авокадо нарежьте некрупным кубиком. Половинку лайма разрежьте на 4 дольки.

Шаг 13

Разлейте суп по тарелкам. Сверху добавьте кубики авокадо, сбрызните соком лайма и оставьте его дольку в тарелке. По периметру тарелки выложите поджаренную тортилью и сразу же подавайте к столу. Приятного аппетита!

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