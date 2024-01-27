Очень вкусно и ароматно: армянский тжвжик из куриных потрошков
Традиционное армянское блюдо с труднопроизносимым названием обязательно понравится тем, кто любит куриные потрошка. Тжвжик получается очень ароматным и вкусным.
Тжвжик – это легкое в приготовлении блюдо армянской кухни. Готовится оно в основном из печени, но часто добавляются и другие субпродукты (бараньи, говяжьи, свиные или куриные). Рецептом куриного тжвжика поделился сайт "Я шеф-повар".
Ингредиенты
Основные:
- куриная печень – 200 г;
- куриные сердечки – 200 г;
- куриные желудочки – 100 г;
- лук репчатый – 2 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- соль, молотый черный перец – по вкусу;
- имбирь свежий тертый – 1 ст. л.;
- сливочное масло – 1 ст. л.;
- растительное масло – для жарки.
Дополнительно:
- соль – 2 ст. л.;
- яблочный уксус – 50 г.
Для подачи:
- зерна граната;
- зелень петрушки или кинзы.
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Приготовление
Шаг 1
Пупочки и сердечки промойте под проточной водой, обрежьте все лишнее.
Шаг 2
В литре воды растворите 2 столовые ложки соли, добавьте яблочный уксус и замочите подготовленные потрошка на полчаса, чтобы убрать специфический запах. После этого еще раз промойте сердечки и желудочки под проточной водой.
Шаг 3
В небольшую кастрюлю положите потрошка, залейте холодной водой и поставьте вариться на средний огонь. После закипания проварите их полчаса и откиньте на сито.
Шаг 4
Лук нарежьте полукольцами, имбирь натрите на терке, а чеснок пропустите через пресс. Томатную пасту разведите в половине стакана воды или бульона от потрошков.
Шаг 5
Разогрейте сковороду в растительным маслом. Добавьте куриную печень и обжарьте со всех сторон минут 5.
Шаг 6
Добавьте в сковороду остальные потрошка и лук и готовьте еще минут 5.
Шаг 7
Добавьте разведенную томатную пасту, чеснок и имбирь, посолите и поперчите. Через пару минут добавьте сливочное масло и тушите, пока томат не поменяет цвет.
Шаг 8
Выключите огонь, накройте сковороду крышкой и дайте готовому тжвжику настояться перед подачей 10 минут.
Шаг 9
Готовый тжвжик разложите по тарелкам, посыпьте зернами граната и рубленой зеленью. Подавайте блюдо с картофельным пюре, отварным рисом или гречкой.
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