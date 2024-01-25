Мясные зразы с яйцом и луком: рецепт на скорую руку, из простых продуктов
Зразы из говяжего, свиного или куриного фарша получаются не только вкусными, но и очень ароматными. Сочетание мяса, овощей и специй создает идеальный баланс вкусов. Это блюдо наверняка понравится всем членам вашей семьи.
Мясные зразы с яйцом и зеленым луком — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Это традиционное блюдо славянской кухни сочетает в себе нежный мясной вкус с ароматной начинкой, пишет Оbozrevatel.
Ингредиенты:
- говядина или свинина (фарш) — 500 г
- куриные яйца — 3 шт.
- зеленый лук — 1 пучок
- лук репчатый — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- панировочные сухари — для обвалки
- соль, перец — по вкусу
- масло растительное — для жарки.
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Приготовление:
Шаг 1. Сначала подготовим начинку. Вскипятите воду и сварите два яйца до состояния вкрутую (около 10 минут). Остудите, очистите и мелко нарежьте.
Шаг 2. Тщательно промойте и мелко нарежьте зеленый лук. Добавьте его к нарезанным яйцам.
Шаг 3. Очистите и мелко нарежьте репчатый лук и чеснок. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета. Добавьте к яйцам и зеленому луку.
Шаг 4. В фарш добавьте соль и перец по вкусу. Можно добавить немного воды или молока для более нежной текстуры. Тщательно перемешайте.
Шаг 5. Сформируйте из фарша небольшие лепешки, в центр каждой положите начинку. Затем аккуратно сформируйте зразы, полностью закрыв начинку мясом.
Шаг 6. Оставшееся яйцо взбейте и окуните в него зразы, затем обваляйте их в панировочных сухарях.
Шаг 7. Обжаривайте зразы на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Жарьте на среднем огне, чтобы избежать подгорания.
Шаг 8. Подавайте готовые зразы горячими с любым гарниром или овощным салатом.
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