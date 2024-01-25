Мясные зразы с яйцом и луком: рецепт на скорую руку, из простых продуктов

Зразы из говяжего, свиного или куриного фарша получаются не только вкусными, но и очень ароматными. Сочетание мяса, овощей и специй создает идеальный баланс вкусов. Это блюдо наверняка понравится всем членам вашей семьи.

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Мясные зразы с яйцом и зеленым луком — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Это традиционное блюдо славянской кухни сочетает в себе нежный мясной вкус с ароматной начинкой, пишет Оbozrevatel.

Ингредиенты:

говядина или свинина (фарш) — 500 г

куриные яйца — 3 шт.

зеленый лук — 1 пучок

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

панировочные сухари — для обвалки

соль, перец — по вкусу

масло растительное — для жарки.

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Приготовление:

Шаг 1. Сначала подготовим начинку. Вскипятите воду и сварите два яйца до состояния вкрутую (около 10 минут). Остудите, очистите и мелко нарежьте.

Шаг 2. Тщательно промойте и мелко нарежьте зеленый лук. Добавьте его к нарезанным яйцам.

Шаг 3. Очистите и мелко нарежьте репчатый лук и чеснок. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета. Добавьте к яйцам и зеленому луку.

Шаг 4. В фарш добавьте соль и перец по вкусу. Можно добавить немного воды или молока для более нежной текстуры. Тщательно перемешайте.

Шаг 5. Сформируйте из фарша небольшие лепешки, в центр каждой положите начинку. Затем аккуратно сформируйте зразы, полностью закрыв начинку мясом.

Шаг 6. Оставшееся яйцо взбейте и окуните в него зразы, затем обваляйте их в панировочных сухарях.

Шаг 7. Обжаривайте зразы на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Жарьте на среднем огне, чтобы избежать подгорания.

Шаг 8. Подавайте готовые зразы горячими с любым гарниром или овощным салатом.

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