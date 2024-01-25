Как часто надо мыть руки с мылом на самом деле: простые правила гигиены

Регулярное и правильное мытье рук с мылом является ключом к поддержанию здоровья и профилактике заболеваний.

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Мытье рук с мылом является одним из самых эффективных способов предотвращения распространения инфекций и поддержания личной гигиены. В течение дня мы бываем в разных местах и касаемся множества поверхностей. На них обитают армии вирусов, бактерий и грибков, а они, в свою очередь, могут стать причиной многих заболеваний. Поэтому возникает вопрос: как часто это действительно необходимо делать? Давайте разберемся в этом важном вопросе, пишет УНИАН.

Важность мытья рук

Мытье рук помогает удалять не только грязь и микробы, но и вирусы, которые могут передаваться при контакте с поверхностями и другими людьми. Регулярное мытье рук снижает риск развития различных заболеваний, включая простуду, грипп и желудочные инфекции.

Когда необходимо мыть руки:

1. Перед приготовлением и употреблением пищи.

Это предотвращает попадание бактерий из продуктов в ваш организм.

2. После посещения туалета.

Один из самых важных моментов, чтобы предотвратить распространение кишечных и респираторных инфекций.

3. После прикосновения к животным.

Животные могут быть носителями различных микроорганизмов.

4. После возвращения домой.

Особенно важно в периоды вспышек инфекционных заболеваний.

5. Перед и после ухода за больным.

Для предотвращения передачи инфекций.

6. После кашля, чихания или высмаркивания.

Это помогает остановить распространение микробов и вирусов.

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Правильное мытье рук

Просто поместить руки под струю воды недостаточно. Необходимо тщательно намылить руки, втирая мыло в течение не менее 20 секунд, не забывая о пространстве между пальцами, под ногтями и запястьях. Затем тщательно смойте мыло под чистой проточной водой.

Если под рукой нет воды и мыла, можно использовать антибактериальный гель для рук, содержащий не менее 60% алкоголя. Однако он не так эффективен при сильном загрязнении рук.

Вытирать или сушить руки, кстати, обязательно — на влажных руках быстрее оседают различные бактерии и патогены. Не стоит пренебрегать этой простой, но важной процедурой, которая может спасти вас от многих проблем со здоровьем.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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