Сон в полной темноте: 5 причин убрать из спальни все источники света
Сон способствует долголетию и влияет на когнитивные, эмоциональные и физические аспекты нашей жизни. Помимо количества, не менее важно и качество отдыха, которое могут ухудшить источники света.
Хороший сон эксперты считают одним из основополагающих факторов долголетия. Образ жизни вместе с генетикой и факторами окружающей среды представляет собой одну из важных составляющих, которая может влиять на старение, а также на нашу повседневную жизнь и самочувствие. Недостаток сна мешает семейной, социальной и трудовой жизни, влияя на когнитивные, эмоциональные и физические аспекты. Почему полная темнота способствует более качественному ночному сну пишет Vogue Italia.
Итак, почему же сон является важным фактором нашего здоровья и хорошего самочувствия.
- Во время сна организм активирует целый ряд механизмов восстановления, которые влияют на благополучие тела и ума.
- Сон улучшает память и когнитивное мышление. Теория пластичности мозга предполагает, что сон необходим мозгу для роста, реорганизации, реструктуризации и создания новых нейронных связей. Таким образом, недостаток сна может оказать негативное влияние на вашу способность ясно мыслить, формировать воспоминания, продуктивность, внимание и концентрацию.
- Во время сна организм восстанавливает ткани и клетки. Недостаток сна влияет на здоровье иммунной системы и повышает подверженность болезням.
- Ночной отдых оказывает положительное влияние на управление стрессом.
- Недостаток сна может привести к набору веса. Ночами, когда вы спите слишком мало, выработка грелина, гормона голода, увеличивается, а лептина снижается. В результате недостаток сна может привести к усилению чувства голода.
Почему вредно спать при включенном свете
Синий свет – враг сна и спокойствия. Просмотр экранов перед сном не приводит к расслаблению тела, необходимому для засыпания, и подавляет спонтанную секрецию мелатонина, которая тесно связана с темнотой. Кроме того, воздействие света в неподходящее время может нарушить циркадные ритмы сна и бодрствования, оказывая глубокое влияние на физическое и психическое здоровье. Утренний свет, богатый короткими волнами, помогает нам проснуться и согласовывает наши внутренние часы с внешней средой. Но свет поздно вечером задерживает наш циркадный ритм, вызывая его рассинхронизацию.
В исследовании 2022 года, проведенном в сотрудничестве с Филлис Зи, неврологом и директором Центра циркадной медицины и медицины сна Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета, участники, которые спали под воздействием света, проводили меньше времени в фазе медленноволнового сна, что соответствует самой глубокой. Эти результаты показывают, что даже с закрытыми глазами наш мозг может воспринимать относительно тусклый свет и поэтому готов проснуться. Фактически, предполагается, что свет вызывает ухудшение качества сна, подавление уровня мелатонина и высокую симпатическую активацию.
Кроме того, ночной свет, по-видимому, оказывает неблагоприятное воздействие на метаболические функции, включая снижение толерантности к глюкозе и снижение чувствительности к инсулину. Как сообщается в исследовании, корреляция между воздействием света и регуляцией обмена веществ еще не совсем ясна исследователям.
5 преимуществ сна в полной темноте:
- вы засыпаете раньше и легче;
- это полезно для глаз, которые не подвергаются лишней нагрузке и не устают;
- циркадный ритм соблюдается, и тело становится более сбалансированным;
- ум также становится более уравновешенным, вы лучше спите, боретесь со стрессом и депрессией;
- циркадный ритм также может влиять на метаболические процессы, например, на метаболизм глюкозы. Сон в темноте способствует улучшению качества сна, что помогает вам не набирать вес и поддерживать правильный уровень инсулина, который является фундаментальной ценностью для диабетиков, а также уровень мелатонина.
Как привыкнуть спать в полной темноте
- Первый шаг в обустройстве спальни, способствующей сну, — сделать ее как можно более темной. Вы можете использовать плотные шторы, блокирующие большую часть внешнего света, который может исходить от уличных фонарей или света проезжающих автомобилей.
- Еще один шаг — уменьшить или исключить использование гаджетов в спальне. Возможно, будет полезно выключить телефон или положить его в прикроватную тумбочку. В спальне следует отказаться даже от использования телевизора.
- Использование маски для сна может улучшить качество сна, поскольку она отфильтровывает все виды света, которые мы не можем заблокировать другим способом.
- Увеличение воздействия естественного света в течение дня положительно влияет на ночной сон.
- Прослушивание медитации перед сном также оказывает расслабляющий эффект.
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