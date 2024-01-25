Сон в полной темноте: 5 причин убрать из спальни все источники света

Сон способствует долголетию и влияет на когнитивные, эмоциональные и физические аспекты нашей жизни. Помимо количества, не менее важно и качество отдыха, которое могут ухудшить источники света.

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Хороший сон эксперты считают одним из основополагающих факторов долголетия. Образ жизни вместе с генетикой и факторами окружающей среды представляет собой одну из важных составляющих, которая может влиять на старение, а также на нашу повседневную жизнь и самочувствие. Недостаток сна мешает семейной, социальной и трудовой жизни, влияя на когнитивные, эмоциональные и физические аспекты. Почему полная темнота способствует более качественному ночному сну пишет Vogue Italia.

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Итак, почему же сон является важным фактором нашего здоровья и хорошего самочувствия.

Во время сна организм активирует целый ряд механизмов восстановления, которые влияют на благополучие тела и ума.

Сон улучшает память и когнитивное мышление. Теория пластичности мозга предполагает, что сон необходим мозгу для роста, реорганизации, реструктуризации и создания новых нейронных связей. Таким образом, недостаток сна может оказать негативное влияние на вашу способность ясно мыслить, формировать воспоминания, продуктивность, внимание и концентрацию.

Во время сна организм восстанавливает ткани и клетки. Недостаток сна влияет на здоровье иммунной системы и повышает подверженность болезням.

Ночной отдых оказывает положительное влияние на управление стрессом.

Недостаток сна может привести к набору веса. Ночами, когда вы спите слишком мало, выработка грелина, гормона голода, увеличивается, а лептина снижается. В результате недостаток сна может привести к усилению чувства голода.

Почему вредно спать при включенном свете

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Синий свет – враг сна и спокойствия. Просмотр экранов перед сном не приводит к расслаблению тела, необходимому для засыпания, и подавляет спонтанную секрецию мелатонина, которая тесно связана с темнотой. Кроме того, воздействие света в неподходящее время может нарушить циркадные ритмы сна и бодрствования, оказывая глубокое влияние на физическое и психическое здоровье. Утренний свет, богатый короткими волнами, помогает нам проснуться и согласовывает наши внутренние часы с внешней средой. Но свет поздно вечером задерживает наш циркадный ритм, вызывая его рассинхронизацию.

В исследовании 2022 года, проведенном в сотрудничестве с Филлис Зи, неврологом и директором Центра циркадной медицины и медицины сна Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета, участники, которые спали под воздействием света, проводили меньше времени в фазе медленноволнового сна, что соответствует самой глубокой. Эти результаты показывают, что даже с закрытыми глазами наш мозг может воспринимать относительно тусклый свет и поэтому готов проснуться. Фактически, предполагается, что свет вызывает ухудшение качества сна, подавление уровня мелатонина и высокую симпатическую активацию.

Кроме того, ночной свет, по-видимому, оказывает неблагоприятное воздействие на метаболические функции, включая снижение толерантности к глюкозе и снижение чувствительности к инсулину. Как сообщается в исследовании, корреляция между воздействием света и регуляцией обмена веществ еще не совсем ясна исследователям.

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5 преимуществ сна в полной темноте:

вы засыпаете раньше и легче;

это полезно для глаз, которые не подвергаются лишней нагрузке и не устают;

циркадный ритм соблюдается, и тело становится более сбалансированным;

ум также становится более уравновешенным, вы лучше спите, боретесь со стрессом и депрессией;

циркадный ритм также может влиять на метаболические процессы, например, на метаболизм глюкозы. Сон в темноте способствует улучшению качества сна, что помогает вам не набирать вес и поддерживать правильный уровень инсулина, который является фундаментальной ценностью для диабетиков, а также уровень мелатонина.

Как привыкнуть спать в полной темноте

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Первый шаг в обустройстве спальни, способствующей сну, — сделать ее как можно более темной. Вы можете использовать плотные шторы, блокирующие большую часть внешнего света, который может исходить от уличных фонарей или света проезжающих автомобилей.

Еще один шаг — уменьшить или исключить использование гаджетов в спальне. Возможно, будет полезно выключить телефон или положить его в прикроватную тумбочку. В спальне следует отказаться даже от использования телевизора.

Использование маски для сна может улучшить качество сна, поскольку она отфильтровывает все виды света, которые мы не можем заблокировать другим способом.

Увеличение воздействия естественного света в течение дня положительно влияет на ночной сон.

Прослушивание медитации перед сном также оказывает расслабляющий эффект.

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