56-летняя женщина рассказала, почему встречается только с мужчинами чуть старше 20 лет

Элайна ведет страницу в соцсети, где на нее подписаны сотни тысяч людей, и демонстрирует им свою зрелую красоту. Она совершенно не стесняется своего возраста и тела, любит жизнь и старается получать от нее максимум удовольствия.

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56-летняя блогер Элайна Сент-Джеймс из Чикаго встречается только с мужчинами, возраст которых не намного превышает 20 лет. Ее последнему любовнику – 23 года, и эта разница совершенно не смущает женщину, пишет Daily Mail.

На своей странице в Instagram с 440 тысячами подписчиков она часто публикует фото в нижнем белье и купальниках, мини-платьях, а также рассказывает о своей жизни. В одном из видео в сториз Элайна рассказала, что никогда больше не будет встречаться с мужчиной постарше.

"Я буду встречаться только с парнями старше 20 лет. Несколько месяцев назад у меня появился 23-летний любовник. Раньше у меня были любовники, которые были моложе меня, но он пока самый младший из них. Мне нравится его мальчишеская внешность, милое поведение и жизненная сила. Он такой позитивный, непринужденный, у него великолепное тело и густая шевелюра. В отличие от мужчин старшего возраста, у молодых людей великолепные тела", – разоткровенничалась она.

Автор добавила, что придерживается определенного возрастного ценза.

"Я не буду встречаться с теми, кто не имеет права легально употреблять алкоголь в Америке, но я не могу себе представить, чтобы встречалась с кем-то старше 40 лет, потому что они становятся сварливыми стариками. Меня часто называют мамочкой или пумой, но мне это нравится. То, что эта сексуальность стала частью моей жизни после 50 лет, — это феноменально", – заявила Элайна.

По словам женщины, раньше она встречалась со сверстниками, но теперь зареклась это делать.

"У стариков больная спина, эректильная дисфункция, плохое поведение и много багажа. В спальне одно и то же снова и снова — одна и та же поза. Секса либо не было, либо это была рутинная работа. Не было никакой спонтанности и желания", – объясняет Сент-Джеймс.

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В то же время молодые любовники – вне конкуренции.

С молодыми мужчинами секс потрясающий! Они энергичны, игривы и с огромным удовольствием доставляют удовольствие пожилым женщинам. Для них моя старая кожа — экзотика. Им нравится мой целлюлит и тот факт, что у меня некрасивая грудь. Для них это рай, где они могут исследовать старое тело", – продолжила Элайна.

Кроме того, молодые люди, в отличие от более старших мужчин, зарабатывают, любят развлечения и легки на подъем, а вот те, кому за 40, беспокоятся о выходе на пенсию или выплате алиментов бывшим женам и детям.

Несмотря на бурную личную жизнь, Элайна не планирует менять свой статус.

"Я не собираюсь выходить замуж за этих мужчин, я не рассматриваю это как долгосрочную перспективу. Сейчас хорошее время, но с мужчинами моего возраста я уже покончила".

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