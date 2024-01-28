Диетический кукурузный суп с индейкой: простое и сытное блюдо

Кукурузный суп с индейкой — это не только вкусное, но и полезное блюдо. Он отлично подойдет для тех, кто следит за своим здоровьем, но не хочет отказываться от питательных и вкусных блюд.

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Кукурузный суп с индейкой — это питательное и ароматное блюдо, идеально подходящее для семейного обеда или ужина. Оно сочетает в себе нежность мяса индейки и сладость кукурузы, создавая гармоничное и сытное блюдо, пишет Taste of Home.

Ингредиенты:

филе индейки — 300 г;

консервированная кукуруза — 1 банка;

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

куриный бульон — 1,5 л;

сливки 10% — 100 мл;

оливковое масло — 2 ст.л.;

соль, перец — по вкусу;

зелень (петрушка или укроп) для подачи.

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Приготовление:

Индейку нарежьте небольшими кубиками. Картофель и морковь почистите и нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко нарежьте. На сковороде с оливковым маслом обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте морковь и обжарьте все вместе еще 5 минут. В кастрюлю налейте куриный бульон и доведите до кипения. Добавьте картофель и варите 10 минут. Затем добавьте обжаренные овощи и кукурузу. Варите еще 5 минут. В суп добавьте кубики индейки и варите до готовности мяса, примерно 15 минут. Добавьте сливки, доведите суп до кипения. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте суп горячим, посыпав свежей зеленью.

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