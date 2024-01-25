На масле: готовим песочное печенье к чаю

Всего несколько простых ингредиентов — и вы получите лакомство к чаю, кофе или какому-то холодному напитку. Ароматное и хрустящее печенье выпекается всего 10 минут.

Related video

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится простым рецептом приготовления сладкого песочного печенья к чаю.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

80 г сахара;

2 яйца;

340 г муки;

150 г сливочного масла;

1 ч. л. разрыхлителя;

⅓ ч. л. соли;

10 г ванильного сахара.

Читайте также:

Рецепт винегрета с авокадо и орехами.

Рецепт кексов из тыквы.

Рецепт вкусной картошки по-деревенски.

Для начала берем 150 г сливочного масла из холодильника (оно должно нагреться до комнатной температуры). В глубокую миску, где будем замешивать тесто, вбиваем 2 яйца, добавляем 80 г сахара и 10 г ванильного сахара. Взбиваем блендером с насадкой венчик или миксером до побеления и увеличения массы в два раза.

После этого добавляем в миску мягкое сливочное масло, ⅓ ч. л. соли, 340 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Замешиваем мягкое тесто.

Формируем из него шар, оборачиваем пищевой пленкой, ставим в холодильник на 20 минут и включаем разогреваться духовку до 180 градусов.

Достаем тесто из холодильника и раскатываем в пласт 6 мм без использования подпила. Берем любую форму для печенья и делаем ею фигурки. Кладем их на противень, застеленный пергаментной бумагой, с расстоянием минимум 1 см.

Отправляем выпекаться на 10 минут. Достаем и даем полностью остыть.

Читайте также:

Рецепт шоколадного бисквита.

Рецепт салата с морковью и капустой.

Рецепт салата с тунцом и рисом.