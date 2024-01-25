Вкусные котлеты без мяса за 15 минут: рецепт очень простого и сытного блюда (видео)

После жарки выложите котлеты на бумажное полотенце, чтобы с них ушел лишний жир. Их можно подавать с любым гарниром.

Related video

Если у вас в холодильнике есть пачка крабовых палочек, пара яиц и твердый сыр, самое время приготовить очень вкусные и необычные котлеты. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян. По ее словам, такие котлеты понравятся не только взрослым, но и детям. На их приготовление уйдет совсем немного времени.

Котлеты без мяса за 15 минут

Ингредиенты:

крабовые палочки – 300 гр;

вареные яйца – 2 шт;

твердый сыр – 100 гр;

чеснок – 2-3 зубчика;

сырое яйцо – 1 шт;

соль, черный перец, паприка – по вкусу;

панировочные сухари.

Способ приготовления:

Все ингредиенты измельчить ножом или с помощью блендера. Руками, смоченными в воде, сформировать котлеты, обвалять в сухарях и обжарить на растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны. Выложить готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы с них ушел лишний жир. Котлеты получаются очень мягкими и буквально тают во рту. Подавать их можно с каким угодно гарниром на обед и ужин.

Читайте также:

Рецепт котлеты по-киевски из куриного фарша

Забудьте все, что вы знали о котлетах! Этот рецепт перевернет ваше сознание

Необычный рецепт из куриного фарша: гнезда с сыром и овощами в духовке