Картофельные гнезда с фаршем и сыром: пошаговый рецепт

Картофельные гнезда – это вполне самостоятельное юблюдо. Оно вкусное и сытное, к тому же готовится очень просто.

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Раздумываете, что вкусного и нового приготовить на ужин, чтобы было и сытно, и аппетитно? Тогда порадуйте себя и домочадцев картофельными гнездами. Рецептом блюда поделились в блоге "Рецепты каждый день". Его приготовление не потребует особых навыков и получится даже у тех, кто не очень любит проводить время на кухне.

Картофельные гнезда

Ингредиенты:

картофель – 500 гр;

яйцо – 1 шт;

панировочные сухари – 1 ст. л;

фарш – 400 гр;

сыр – 100 гр;

лук – 1 шт;

томатная паста – 1 ст. л;

помидор – 1 шт;

специи – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель почистить, помыть, сварить и сделать из него густое пюре. Дать ему остыть. Когда пюре остынет, добавить в него сырое куриное яйцо и хорошо перемешать.

Противень застелить пергаментом, посыпать его панировочными сухарями и с помощью кондитерского мешка с насадкой отсадить небольшие гнезда из картофеля, после чего отправить противень в духовку, разогретую до 180 градусов, на 7-10 минут.

Пока противень в духовке, необходимо обжарить мелко нарезанный лук на сковородке, добавить фарш, томатную пасту, специи и помидор, тушить до готовности.

Наполнить гнезда фаршем, посыпать сыром и отправить еще на 15 минут в духовку при той же температуре.

При подаче гнезда можно посыпать мелко порезанной зеленью.

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