Естественная профилактика тромбов: стало известно, какие продукты разжижают кровь

Нередко врачи диагностируют пациентам густоту крови. Люди, страдающие от густой крови, находятся в риске развития различных болезней, особенно это касается сердечно-сосудистой системы.

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Среди самых распространенных причин густой крови — низкий уровень жидкости в организме, употребление некоторых лекарственных препаратов, генетические факторы и определенные медицинские состояния, такие как тромбофилия или дефект в системе свертывания крови. Врач классической и функциональной медицины Анна Михайличенко рассказала и о других факторах, которые способны влиять на густоту крови человека, а также поделилась списком продуктов, которые способны избавить от этой проблемы.

Кроме дефицита воды среди причин могут быть дефицит кислорода, малоподвижность, нарушение кислотно-щелочного равновесия, дефицит щелочных минералов (калий, кальций, магний, натрий), употребление алкоголя, никотин и различные воспаления.

Чтобы не страдать от проблем со здоровьем из-за сгущения крови стоит знать природные разжижители крови, которые содержатся в продуктах и помогают предотвратить развитие сгущения крови.

Существует несколько продуктов, которые считаются естественными разжижителями крови. Вот несколько из них:

Чеснок

Чеснок обладает антикоагулянтными свойствами, способствующими разжижению крови. Его потребление может помочь снизить угрозу образования сгустков.

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Имбирь

Имбирь содержит молекулы, которые могут разжижать кровь и улучшать кровообращение.

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Фото: Pixabay

куркума

Куркума используется в народной медицине для разжижения крови. Активный компонент куркумы, называемый куркумином, известен своими антикоагулянтными свойствами, помогающими в поддержании нормального кровообращения.

Цитрусовые фрукты

Красный грейпфрут и лимоны содержат флавоноиды, которые обладают антикоагулянтными свойствами и могут помогать разжижению крови.

Жирная рыба

Жирная рыба является отличным источником незаменимых жирных кислот, в частности омега-3, которые оказывают полезное действие на систему сдвига крови. Омега-3 жирные кислоты помогают уменьшить риск образования сгустков в кровеносных сосудах, что способствует разжижению крови. Некоторые из наиболее жирных видов рыбы, которые можно включить в свой рацион, это лосось, скумбрия, анчоусы, сардины, треска и макрель. Потребление такой рыбы может способствовать улучшению жидкостности крови.

Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Водоросли

Спирулина и хлорелла известны своими свойствами разжижения крови. Они содержат вещества, которые способствуют улучшению кровотока.

Масла, богатые омега-3

Жирные кислоты могут способствовать разжижению крови. Особенно полезны в этом отношении следующие масла:

Льняное семя. Масло из льняного семени содержит большое количество омега-3 жирных кислот, в частности альфа-линоленовой кислоты (ALA). Употребление льняного масла может способствовать улучшению уровня здоровых кровотока, уменьшению свертываемости крови и предотвращать образование сгустков.

Чиа-семена. Чиа-семена содержат большое количество омега-3 жирных кислот, а также растворимые волокна, которые могут поддерживать здоровое кровообращение.

Тыквенные семечки. Эти семена также являются источником омега-3 жирных кислот, особенно альфа-линоленовой кислоты. Они также содержат магний и антиоксиданты, которые способствуют общему здоровью сердца и кровеносной системы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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