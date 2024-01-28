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Пикантные яблоки, фаршированные рисом и сухофруктами: простой и полезный десерт

яблоки, десерт, еда, блюдо
Фото: DALL-E/Татьяна Ковальчук | Фаршированные яблоки

Запеченные яблоки с ароматной начинкой — это не только вкусно, но и полезно. Этот десерт будет особенно популярен у тех, кто любит сочетание сладких и пикантных вкусов.

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Запеченные яблоки с рисом и сухофруктами — это изысканный десерт, который идеально подходит для уютного зимнего вечера. Эта сладкая и одновременно пикантная закуска удивит своим вкусом и оригинальностью, пишет Кashevarnya.

Ингредиенты:

  • крупные яблоки — 8 шт.;
  • рис – 1/2 стакана;
  • изюм — 50 г;
  • курага — 50 г;
  • орехи (любые по вкусу) — 50 г;
  • мед — 2 ст.л.;
  • корица — 1 ч.л.;
  • сливочное масло — 50 г.

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Приготовление:

  1. Отварите рис до готовности. Изюм и курагу замочите в теплой воде на 10 минут, затем нарежьте курагу мелкими кусочками. Орехи измельчите.
  2. Вымойте яблоки, аккуратно вырежьте сердцевину, оставляя стенки и дно целыми.
  3. Смешайте в миске отварной рис, изюм, курагу, орехи, добавьте мед и корицу. Перемешайте до однородности.
  4. Наполните каждое яблоко рисово-сухофруктовой смесью. Верх каждого яблока смажьте кусочком сливочного масла.
  5. Выложите яблоки в форму для запекания. Запекайте в духовке при 180°C примерно 20-25 минут.
  6. Подавайте яблоки горячими или остывшими. Они прекрасно сочетаются с ванильным мороженым или сливками.

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