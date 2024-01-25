Вкусно как в детстве: лучшие рецепты бабушки

Кулинарные эксперты утверждают, что блюда из детства всегда особенно вкусные, поскольку к ним добавляется аромат воспоминаний.

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Снова бабушкины рецепты, скажете вы. На самом деле это вкусно и просто, поскольку наши бабушки, как правило, работали и им было некогда уделять внимание кулинарным изыскам. Поэтому думаем, что призабытые блюда вернут нам вкус детства и очарование семейных традиций. А поделились с нами этими рецептами кулинары сайта "ТакProsto!".

Гречневые оладьи

Единственная загвоздка — не забыть купить гречневую муку.

Ингредиенты:

260 г гречневой муки;

150 г пшеничной муки;

1,5 стакан молока;

1 яйцо;

1 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

1 ст. л. соды;

растительное масло для жарки.

Гречневую крупу перетрите в кофемолке на муку или возьмите купленную в магазине. Вскипятите молоко и влейте его в гречневую муку, чтоб она разбухла. В емкость с гречневой мукой добавьте яйцо, сахар, соль и соду для пышности. Затем добавьте тесто, как на обычные оладьи.

В сковороду налейте растительное масло, выкладывайте тесто деревянной ложкой. Жарьте оладьи с двух сторон до румяного оттенка.

Салат с редиской

Между прочим, вкусно и красиво.

Ингредиенты:

200 г редиса;

2 яйца;

3 ст. л. кислого молока или сметаны;

1 ч. л. сахарной пудры;

1 ч. л. уксуса;

1 ст. л. подсолнечного масла;

40 г зеленой петрушки;

соль по вкусу.

Редис нарежьте тонкими кружочками, выложите на блюдо, сверху положите тонкие полоски отделенного от крутых яиц белка.

Желток разотрите вилкой. Посолите и смешайте со взбитым кислым молоком или сметаной. Добавьте сахарную пудру, уксус, подсолнечное масло, соль. Смесь еще раз взбейте и полейте ею редис.

Украсьте салат зеленью петрушки.

Гренки с яйцом

Это, думаем, был любимый завтрак многих. А как же любят такие сочные и румяные гренки дети! Готовится блюдо буквально за 10 минут, но требует предельного внимания при обжаривании, иначе за полминуты может подгореть.

Ингредиенты:

2 яйца;

6 ломтиков хлеба;

4 ст. л. растительного масла;

50 мл холодного молока;

2 щепотки соли.

В глубокой емкости смешайте яйца, добавьте немного соли. Взбейте яичную массу венчиком или вилкой до пышной пены (примерно 2–3 минуты). Можно добавить холодного молока, особенно если это сладкие гренки.

Хлеб нарежьте ломтиками или используйте уже нарезанные кусочки. Обмакните каждый из них в яичную смесь с обеих сторон.

На сковороде разогрейте растительное масло до максимума и выложите на него ломтики хлеба в яичной смеси. Убавьте огонь до среднего и обжаривайте хлеб с одной стороны около минуты. Затем переверните гренки на другую сторону и томите чуть большее количество времени — около 2 минут. Если есть возможность накрыть емкость крышкой, то сделайте это, таким образом яичная масса внутри хлебного ломтика пропарится.

Горячие гренки выложите на бумажную салфетку, удаляя излишки жира, а затем на тарелку. Подавать вкусные, румяные и ароматные гренки из хлеба с яйцом необходимо горячими, пока они не остыли, с чашечкой свежезаваренного чая или кофе, а начинку к ним каждый выберет сам по вкусу.

Праздничные гренки с яйцом

Этот рецепт подходит не только для ежедневного завтрака, но и в качестве красивой закуски на праздничный стол. Единственный минус гренок — тяжело остановиться, такие они вкусные.

Ингредиенты:

1 буханка любого хлеба;

5 яиц;

майонез;

чеснок.

Нарежьте хлеб, лучше взять батон. Поджарьте ломтики хлеба на сковороде с растительным маслом. Яйца отварите вкрутую.

Каждую гренку натрите зубчиком чеснока, а затем намажьте тонким слоем майонеза.

Выложите все гренки на блюдо и натрите на терке яйца прямо на них. Таким образом, тертое яйцо распределится равномерно и останется воздушным, чего не получится, если сыпать тертое яйцо руками.

"Богатая" каша

В такую кашу можно добавить немного сушеных грибов, лучше белых, но уже как получится. Это придаст ей неповторимый аромат. Каша может быть и сладкой. В этом случае вместо грибов используйте смесь любых сухофруктов и орехов.

Ингредиенты:

300 г перловой крупы;

2 луковицы;

2 моркови;

200 г отварных грибов;

100 г лесных орехов;

3 ст. л. тыквенных семечек;

60 г растительного масла;

соль по вкусу.

Нарежьте лук кольцами, морковь — соломкой. На дно казанка налейте растительное масло, затем выложите лук и морковь, тушите около 10 минут под закрытой крышкой.

Затем выложите сверху слой перловой крупы, орехи и семена, а затем снова слой перловой крупы. Осторожно залейте водой чуть выше уровня крупы, посолите, закройте крышкой и оставьте вариться в течение 1,5 часа.

За 15 минут до готовности добавьте нарезанные отварные грибы (если они мелкие, их можно не нарезать), размешайте, доварите кашу, а затем снимите с огня и оставьте под крышкой на 15 минут.

Зеленый борщ

Он настоящий, когда со шпинатом, щавлем, сметаной и яйцом — ух ты! Приятного аппетита!

Ингредиенты:

2 ст. л растительного масла;

1 луковица;

1 морковь;

400 г свинины на косточке;

4 картофелины;

1 сваренное вкрутую яйцо;

1 ч. л. пшеничной муки;

150 г шпината;

150 г щавеля;

2 лавровых листа;

соль, перец по вкусу.

Мясо положите в кастрюлю с 1,5 литрами воды, доведите до кипения, снимите пену и варите около часа. Затем переложите в миску, бульон процедите и вновь доведите до кипения.

Овощи очистите. Картофель нарежьте кубиками, добавьте в суп, варите в течение 10 минут. Лук и морковь нарежьте соломкой, обжарьте в разогретом масле в течение 7–8 минут. Смешайте с мукой. Щавель и шпинат мелко нашинкуйте.

Положите в бульон все овощи, лавровый лист, соль и перец. Готовьте в течение 6 минут. Яйцо нарежьте кружками, мясо — кусочками, добавь в борщ и подавайте к столу.

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