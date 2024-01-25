Сочные и вкусные гречаники: рецепт для сытного ужина

Гречаники получаются не менее сытными, чем обычные котлеты. Они так же, как и котлеты, сочетаются с разными гарнирами.

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Гречаники — блюдо украинской национальной кухни, которое готовят из фарша и вареной гречневой каши с добавлением лука, специй и зелени. Рекомендуем приготовить их по рецепту из кулинарного блога "Рецепты каждый день". Большой плюс этого блюда в том, что он сочетает в себе крупу и мясо, хорошо утоляя голод.

Гречаники

Ингредиенты:

куриный фарш – 250 гр;

гречка – 150 гр;

лук репчатый – 1шт;

яйцо – 1 шт;

мука – 2-3 ст. л;

соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу.

Для начинки:

яйцо вареное – 1 шт;

зеленый лук – 3 пера;

сметана – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Гречку отварить в подсоленной воде до готовности, остудить, добавить специи и соль при необходимости. Все перебить блендером, после чего ввести все остальные ингредиенты.

Далее необходимо приготовить начинку. Для этого надо вареное куриное яйцо натереть на терке, смешать его с мелко порубленным зеленым луком и сметаной.

Сформировать зразы и обжарить на среднем огне на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны.

Сложить их на противень, застеленный пергаментом, и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.

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