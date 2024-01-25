Причины возникновения запоров и как с ними бороться

Хоть раз в жизни каждый человек сталкивается с проблемой хождения в туалет. Речь идет о запорах. Это проблема с которой могут сталкиваться как младенцы, женщины, люди в зрелом возрасте, так и мужчины. Причин запора может быть много. Но какая бы ни была причина — в первую очередь необходимо нормализовать работу желчного пузыря.

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Желчь является естественным слабительным и имеет санирующее действие на кишечник. О причинах запора и то как бороться с ними рассказала врач классической и функциональной медицины Анна Михайличенко

Врач объяснила, что запор, это не просто отсутствие дефекации. Кал реже 1 раза в день, затруднения при опорожнении кишечника, чувство неполного опорожнения кишечника и твердый и плотный стул, "овечий кал" — это также признаки проблемы с запорами.

По словам Анна Михайличенко, кал должен быть ежедневный, желательно одновременно, после пробуждения, 1-2 р/д, мягкой колбаской, не липнуть к унитазу (если нужно пользоваться ершиком — значит у вас не усваиваются жиры), тонуть и вы не должны прилагать усилий, чтобы сходить в туалет.

Основные причины запора

Причины, связанные с образом жизни:

вредная пища;

дефицит клетчатки;

дефицит жидкости (не пьете норму воды);

недостаточно физ.активности, сидячий образ жизни;

сдерживание позывов к акту дефекации;

стресс.

Причины, связанные с ЖКТ:

низкая кислотность желудочного сока;

застой желчи;

ДЖВП;

СИБР;

СРК;

снижение моторики кишечника.

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Органическая патология кишечника, механические препятствия проходимости:

спайки;

долихосигма;

полипы и др.

В такой ситуации проблемы со стулом будут трудно решаемыми, нужно будет либо устранять причину (очная консультация с гастроэнтерологом, либо пробовать методы, которые именно вам будут помогать).

Связанные с другими заболеваниями/состояниями:

анемия;

дефицит половых гормонов;

гипотиреоз.

Прием лекарственных препаратов, влияющих на перистальтику кишечника:

обезболивающие;

транквилизаторы;

антидепрессанты;

антациды (особенно с алюминием);

КОК, эстрогены в составе ЗГТ;

препараты железа;

частое употребление слабительных препаратов.

Что нужно делать при запорах?

Выпивать норму воды в день 30 мл на 1 килограмм массы тела. Включайте питье теплой воды в ежедневную норму.

Чтобы запустить перистальтику кишечника — важно двигаться. Сидячий образ жизни способствует развитию запора.

Очень важным является положение на унитазе, купите специальную подставку под ноги. Подставка предназначена на формирование физиологически естественной позиции тела во время акта дефекации.

Ешьте норму клетчатки в сутки (25-30 граммов).

Включайте в рацион горечи, жиры — будут стимулировать желчеотток.

Может помочь самомассаж передней брюшной стенки, проекция желчного пузыря, упражнение "Наули".

Нормализуйте работу желчного пузыря, избавьтесь от анемии, восстановите работу ЩЖ, половые гормоны и научитесь справляться со стрессом.

Из препаратов могут помочь желчегонные препараты, трифалы, клетчатка, магний в форме цитрата.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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