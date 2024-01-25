Ярко и изысканно: гарнир из запеченной моркови с чесноком и пармезаном

Порадуйте себя и своих родных новым полезным и очень вкусным блюдом. Готовится этот гарнир очень просто, а результат вас наверняка впечатлит своим вкусом.

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Если вам хочется разнообразить свое меню, приготовьте вкусный и полезный гарнир из моркови в духовке. Аромат итальянских трав и пармезан придадут гарниру пикантные нотки и будут хорошо сочетаться с любым мясом или рыбой. Рецептом запеченной моркови поделился сайт Shuba.

Ингредиенты:

морковь – 500 г;

соль – 0,5 ч. л.;

масло сливочное – 4 ст. л.;

пармезан – 60 г;

чеснок – 3 зубчика;

перец черный молотый – по вкусу;

смесь итальянских трав – по вкусу;

масло растительное – 1 ст. л.

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Приготовление

Шаг 1

Выберите для этого блюда не очень крупную морковь с тупым кончиком примерно одного размера. Помойте и очистите ее.

Шаг 2

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Шаг 3

Разрежьте морковь поперек на несколько частей длиной около 5 см. Если морковь крупная и толще 3 см в диаметре, разрежьте ее дополнительно вдоль на две или четыре части. В итоге все кусочки моркови должны быть примерно одного размера, чтобы она равномерно запеклись в духовке.

Шаг 4

Растопите сливочное масло любым удобным способом.

Шаг 5

Чеснок очистите и пропустите через пресс. Смешайте в миске сливочное масло с чесноков. Добавьте соль и специи по вкусу и хорошо перемешайте.

Шаг 6

Добавьте в подготовленную миску, перемешайте, чтобы кусочки моркови покрылись маслом и специями.

Шаг 7

Натрите пармезан на терке, добавьте в миску к моркови и еще раз перемешайте.

Шаг 8

Кисточкой смажьте противень растительным маслом и выложите на него морковь. Запекайте морковь 20 минут. Через десять минут откройте духовку и переверните кусочки моркови, чтобы они равномерно пропеклись.

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